Congreso aprueba conciliación de la reforma tributaria 2.0

Luego de la aprobación en el Senado y la Cámara de la ponencia para segundo debate de la reforma tributaria, y de la respectiva conciliación de los textos aprobados en ambas cámaras, el Congreso de la República aprobó la conciliación del texto.



(¿Qué sigue para la tributaria tras su aprobación en el Congreso?).

Por el lado del Senado la plenaria aprobó con 70 votos a favor y ocho en contra el texto definitivo, con la salvedad de que varios senadores de la oposición manifestaron su inconformidad con el proyecto y se retiraron del recinto y no lo votaron.

​El senador Jorge Enrique Robledo, criticó el incremento de 35% en el impuesto de renta por no ser diferencial con las pequeñas y medianas empresas, y también que en la reforma no se tocaron puntos como exenciones a ciertos sectores que podrían generar más recaudo. “Por qué se le pone la misma tasa a las trasnacionales y alas pequeñas empresas agrícolas, los pequeños propietarios. Acá no hay debate”, dijo.



(Impacto de la tributaria se sentirá más en las empresas).



Por el lado de la Cámara de Representantes el texto conciliado recibió 132 votos afirmativos y 22 negativos.



El articulado final quedó conformado por 65 artículos, y ahora pasará a sanción presidencial. La reforma tributaria o Ley de Inversión Social busca recaudar $15,2 billones para dar atención a programas sociales como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y el programa de Ingreso Solidario, que garantiza una renta básica de $160.000 mensuales a 4,1 millones de hogares.



