Consejo Gremial reclama un 'debate suficiente' de la tributaria

Los gremios de la producción se pronunciaron una vez se conoció el acuerdo entre el Gobierno y los congresistas en torno a la ponencia para el primer debate del proyecto del ley.



(Lea: Las razones que llevaron a disminución del recaudo de la tributaria).

En un comunicado consideró que “la exigencia constitucional de dar debate suficiente al proyecto de reforma tributaria, no solo se limita a la discusión mecánica de algunos asuntos, sino al pleno conocimiento de las propuestas por parte de todos los congresistas, incluyendo las proposiciones que se hubieran presentado, de cara al país, vinculando a la academia, a los medios, al sector productivo y a todos los colombianos que, de una u otra forma deberán concurrir para pagar los nuevos impuestos”.



Para los voceros de los empresarios “un texto técnico, tan extenso, requiere estudios y discusiones profundas que no se pueden surtir en unas pocas horas. La sola lectura del texto, sin que medie una revisión clara y suficiente de la ponencia y de las proposiciones incorporadas o desechadas, requiere de un término suficientemente amplio de lectura y de dialogo y, en todo caso, mayor del que hasta ahora se ha surtido, el cual solo ha permitido sostener reuniones entre los ponentes y el Ministerio de Hacienda”.



Agrega el Consejo Gremial Nacional que “discutir, sin conocer las propuestas y el efecto de las mismas, no es responsable y no sustituye el deber constitucional de dar un debate suficiente”.



(Además: Centro Democrático tiene lista ponencia contra la reforma tributaria).



Por último expresó que es deber del Ejecutivo y del Legislartivo “garantizar que el carácter expansivo de la democracia tenga real y efectiva expresión en el trámite del proyecto de reforma tributaria y que se dé cumplimiento a las exigencias constitucionales y legales que exigen debates suficientes para evitar errores que puedan afectar la constitucionalidad del mismo”.

PORTAFOLIO