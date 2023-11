Declaración de renta 2024: guía para entender los cambios que vienen

La declaración de renta vendrá con varios cambios para el 2024 y, por ello, muchas personas se encuentran a la expectativa de cómo esto puede afectarles su bolsillo, dado el caso de que tengan que hacer este trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



Esto también está relacionado con la posibilidad de que los contribuyentes que deban hacer este proceso tributario para el próximo año vean sus finanzas afectadas mediante un incremento en el impuesto de renta.



Sin embargo, este no sería la única modificación de este trámite respecto al realizado en el 2023, según le explicó a Portafolio Ángel Custodio Cabrera, exministro del Trabajo y experto en derecho tributario.

Impuesto de renta

Según el experto, el tope de deducciones será uno de los aspectos que tendrá ajustes, pues de este concepto se podían descontar alrededor de 120 millones de pesos, mientras que para el 2024, este sería de hasta 56 millones de pesos.



Para el impuesto de renta, el contribuyente que tenga rentas laborales, o sea, ingresos provenientes de un contrato de trabajo, tendrá que hacer su declaración normalmente. Sin embargo, deberá tener en cuenta lo siguiente:



1. Puede descontar las rentas exentas, cesantías, indemnizaciones por fallecimiento, entre otras, "pero con la nueva ley ya no puede deducir 2.880 unidades de valor tributario (UVT), sino 790 UVT. Este es uno de los principales cambios. Es decir, podrá deducir menos dinero y tendrá que pagar más".



2. También puede descontar los intereses de un préstamo de vivienda, el Icetex u otro tipo de créditos educativos. "Anteriormente, la gente podía descontar hasta el 40 % que equivale a 5.040 UVT. Sin embargo, el cambio ahora es que ya no son 5.040 UVT, sino 1.340 UVT. Esto significa que ya no puede deducir el mismo valor de antes".



Esto quiere decir que, efectivamente, el contribuyente solo podrá deducir un máximo de 56 millones de pesos.

Dividendos

El experto indicó que la norma establece que si una persona recibe honorarios o dineros extras, "se formaliza lo que se llama ingreso base de cotización de salud y pensión sobre el 40 % y hay una presunción de que el 60 % son costos y en ellos no aplica este 40 %".



Cabrera aclaró que, anteriormente, los ingresos se separaban y se tributaban por separado, pero que, para 2024, se unirían, haciendo que el impuesto de renta incremente.

Ganancias ocasionales

Para este caso, el experto mencionó que el porcentaje a cobrar pasaría el 10 % al 15 %, explicando este cambio con un ejemplo: "Si usted vende su vivienda y obtiene ganancias, entonces ya tendría que pagar este impuesto", dijo.



PORTAFOLIO