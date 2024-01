Desde Davos, Minhacienda insistió en la necesidad de una nueva reforma tributaria

Archivo particular

En medio de la participación de Colombia en el Foro Económico Mundial, que se desarrolla en Davos (Suiza), el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resaltó la importancia que tiene el sector privado en la economía colombiana e insistió en la necesidad de reducir la tasa nominal del impuesto de renta.



Según ha explicado en múltiples escenarios, para hacerlo se requiere hacer ajustes a la reforma tributaria vigente, con el fin de que la tasa nominal del impuesto de renta de personas jurídicas tenga un descenso de entre 30 y 35%, esto para aliviar la carga fiscal sobre las empresas del país.

Desde Davos el @MinHacienda @ricardobonillag resaltó la importancia del sector privado para la economía del país. Por esta razón se propone reducir la tasa nominal del impuesto de renta para las empresas. #wef24. Vea la entrevista completa con @DNewsOK : https://t.co/nfgoSZ1pXy pic.twitter.com/gPMwUx13CS — MinHacienda (@MinHacienda) January 17, 2024

En la entrevista concedida en Davos al medio DNews, el ministro Bonilla dijo que el Gobierno ha mantenido constantes reuniones con gremios e inversionistas con el fin de crear mejores condiciones de competitividad para las empresas en Colombia.

"Estamos en un país en donde la actividad privada es el 80 % del Producto Interno Bruto (PIB), si ese 80 % no invierte, no le generamos condiciones de sostenibilidad y económica que es a lo que está dirigido plantear el horizonte de reducir la tasa nominal del impuesto de renta no estamos construyendo país. El país se construye entre todos los actores", destacó Bonilla.

El jefe de la cartera de Hacienda reiteró que reducir esta tasa a las empresas impulsará la competitividad del país y equilibraría las cargas fiscales.

