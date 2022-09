Llegan a acuerdo para modificar propuesta de dividendos en tributaria

Congresistas del Centro Democrático se reunieron con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para presentar sus inconformidades sobre el proyecto de reforma tributaria que fue radicado el pasado 8 de agosto ante el Congreso.



La bancada le solicitó al ministro que considere temas como el de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados y el de las ganancias ocasionales y los dividendos.

“La mezcla entre la ganancia ocasional, los dividendos y la renta espanta al empresario, al emprendedor y al inversionista de Colombia”, le dijo a EL TIEMPO el representante a la Cámara de ese partido Christian Garcés.

A la salida del encuentro, el ministro confirmó que el Gobierno había acordado hacer un ajuste al punto de los dividendos para que la carga total de doble tributación no sea tan alta. No obstante, aseguró que no se ha demostrado que la reforma tributaria afecte a la inversión.

“Nadie ha demostrado que la inversión se vaya a ver afectada. Ahí la preocupación es sobre los dividendos, ahí ya hay acuerdo para incluir las opiniones del sector empresarial”, puntualizó el alto funcionario.



José Antonio Ocampo, ministro designado de Hacienda. EFE

El ministro destacó que será una amplia coalición la que va a respaldar el proyecto de tributaria: Partido de la U, del Partido Conservador y los liberales. “Creo que va a haber tributaria ambiciosa. Estamos discutiendo puntos importantes pero el Gobierno está de acuerdo con realizar algunos cambios”, señaló.

Finalmente, los congresistas del Centro Democrático le pidieron al ministro que se mantengan los beneficios ributarios a sectores como el de la construcción, el cine y el turismo ecológico, o que no termine con las Zonas Económicas y Sociales Especiales (Zese) como Buenaventura y Barrancabermeja.

Con información de EL TIEMPO*