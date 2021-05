Duque confirma puntos clave de la reforma tributaria 2.0

Aunque todavía no se conoce la nueva reforma tributaria que el Gobierno presentará próximamente, ayer el presidente Iván Duque, al cierre de una reunión con Asocapitales, dio algunas puntadas de lo que se viene para ese proyecto.



“Esto nos lleva a que la fórmula que se lleve ante el Congreso recoja lo que dice la Andi, el Consejo Gremial y que prácticamente deje en (manos) del 1% de los que más recursos tienen para poder financiar los programas sociales, con vigencia hasta el año entrante”, manifestó Duque al término de la reunión con los representantes de las capitales.



Cabe recordar que las declaraciones son después de que el 2 de mayo el mandatario ordenara retirar el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso, que buscaba recaudar en total $28 billones y que descontando los recursos del Sistema General de Participaciones, quedaba en $24,6 billones.



Ahora, según intervenciones del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la reforma tributaria 2.0 buscaría recaudar apenas $14 billones sin tocar a las familias más pobres, vulnerables ni a la clase media.



Por eso es que la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y el Consejo Gremial (CGN), de aplazar los beneficios incluidos en la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso en 2019, incluir un impuesto al patrimonio y más impuestos a las personas de más altos ingresos, es la que más ha sonado no solo entre el Gobierno, sino de otros sectores políticos.



Lo que manifestó Duque ayer en su encuentro con Asocapitales también va en línea con lo que plantearon ayer ante el Congreso exministros de Hacienda y algunos economistas, que también dieron otras ideas.



Ahora bien, como lo ha manifestado a este diario en varias oportunidades el ministro de Hacienda, el Gobierno todavía está buscando consensos no solo para el contenido de la reforma, sino para el momento en el que se va a presentar.



De hecho, ayer en el foro que citaron las comisiones económicas del Congreso, algunas voces manifestaron que la iniciativa debería ser presentada el próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, y no en esta que va hasta el 20 de junio.



90 días más



Ahora bien, además de las declaraciones que hizo sobre la reforma tributaria, Duque también anunció que extenderá por 90 días más la emergencia económica. Asimismo habló de la reapertura total que empezaría desde el próximo mes y planteó que actividades de entretenimiento se podrán retomar solo hasta que las UCI estén por debajo del 85% de ocupación.



LA FÓRMULA DE LOS EXMINISTROS DE HACIENDA



El Congreso citó un foro para discutir con algunos economistas destacados y exministros de Hacienda sobre la reforma.



Entre los acuerdos de los expertos está que esta reforma ya no puede ser una estructural, como se había presentado previamente, sino que debe solucionar los problemas urgentes de déficit fiscal.



El exministro Juan Carlos Echeverry manifestó que la reforma debe continuar con las ayudas a las empresas y a los hogares más pobres y vulnerables, así como impulsar el trabajo formal, mientras que el exministro Juan Camilo Restrepo dijo que el recaudo se tiene que fijar entre $10 y $15 billones