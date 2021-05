‘El Gobierno no debe insistir más en la reforma tributaria’

La nueva reforma tributaria se enfocaría en subir o prolongar los impuestos para el 1% más rico de los colombianos. Así mismo, la Andi, el gremio cúpula del sector empresarial, dice que están dispuestos a asumir temporalmente la mayor parte de la carga impositiva del país. Pero ¿qué opinan los dueños de las empresas? Portafolio habló con Mario Hernández.



¿Cómo ve la situación actual del país?



La veo muy complicada. El Gobierno decidió presentar al Congreso una reforma tributaria en un momento muy difícil, debido a la crisis que nos ha dejado el coronavirus. Somos un país pequeño y pobre, y no podemos arreglarlo todo con impuestos.



¿Cuál cree que debería ser la salida?



Varias cosas. Lo que el Gobierno tiene que hacer es salir de algunos de sus activos, los cuales se deben usar precisamente para momentos de crisis. Yo vendería el 10% de Ecopetrol, las acciones que tiene el sector público en ISA, y todos los bienes expropiados a la mafia y que están ahí disponibles. Esto fácilmente pueden generar 90 o 100 billones de pesos.



Y hay que bajar los gastos. Por ejemplo, tenemos muchos congresistas y hay que disminuir el número para reducir los costos.



El Estado debe ponerse una meta de bajar el 10% los gastos de administración.



¿Y cuál debe ser el papel de los empresarios en esta situación?



Yo lo que veo es que hay que tener en cuenta que uno llega a este mundo sin nada y se va sin nada. Por eso debemos sostener el empleo. Si perdemos plata, eso no se debe considerar pérdida, sino una inversión para sostener las empresas.



Tenemos que ser conscientes de todo esto. Los empresarios debemos participar más en las soluciones. Ni los gremios ni los políticos saben producir un solo peso.



¿Qué opina del paro?



Están en todo el derecho de protestar. Lo que sí veo es que hay mucha gente que sale a marchar y no tiene ni idea de qué es la reforma tributaria, ni sabe por qué están marchando. Aunque Carrasquilla ya no es ministro de Hacienda y la tributaria fue retirada del Congreso, siguen en paro.



¿Cómo manejar el caos causado por los bloqueos?



La gente tiene motivos para protestar y hay razón en su molestia, pero no es posible que bloqueen vías, paralicen la producción y el transporte. Con eso lo que hacen es afectar a los más pobres que ellos dicen defender.



Es posible que existan fuerzas sin identificar que promueven la violencia, el vandalismo y los saqueos. Contra eso, yo sí pienso que se necesita mano fuerte. No creo que el pueblo sea el que sale a romper y acabar con todos los bienes que ellos mismos usan.

El Gobierno está buscando ahora un consenso para la reforma tributaria.



¿Usted qué opina al respecto?



Yo lo que creo es que no debe haber reforma tributaria. El Gobierno escogió este camino y miren la situación en la que estamos. Quisieron gravar a todo el mundo sin saber si la gente tiene con qué pagar.



¿Cómo le suena la idea de que la reforma tributaria se enfoque en el 1% de

los más ricos del país?



Colombia tiene los mismos cuatro millonarios de hace 30 años. Solo 7.000 personas tenemos un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos.



La verdad es que los impuestos los paga el producto, no lo hacen ni los ricos ni los pobres. Todo eso se contabiliza como costo.



Insisto en que lo que no debe haber es reforma tributaria. Es que aquí en Colombia se le llama estrato 4, 5 o 6 a una persona que vive con un ingreso de 4 o 5 millones de pesos. Eso no tiene sentido.



¿La cadena Mario Hernández tiene plan de expansión y de apertura de nuevos puntos en medio de esta crisis?



Sí. En el último año de pandemia hemos abierto siete tiendas. No solo hemos sostenido la totalidad de los empleos, sino que estamos generando nuevos puestos de trabajo. El año pasado nosotros mantuvimos los empleados, no lo sacamos a la calle.



¿Cuál es su opinión sobre los políticos colombianos?



No sé qué les pasa a los políticos de Colombia. Pareciera que no estuvieran preparados. No son creativos, no se reinventan y no tienen conocimiento.



Los senadores y representantes tienen salarios de más de 30 millones de pesos mensuales. Ellos debieron rebajarse ese ingreso, como lo hicieron muchos empleados y ejecutivos. Creo que están abusando del pueblo. Hay que reducir el número de congresistas.



¿Qué opina de la propuesta de crear una renta básica?



No estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que Colombia debe tener un mecanismo eficiente de subsidio al desempleo, como lo tienen muchos países. Hagamos lo que hacen en Estados Unidos, no nos debe dar miedo copiar lo que es bueno.



¿Cómo generar más oportunidades para los jóvenes y para las mujeres?



Todo lo que hemos hablado va en esa dirección. Es decir, dinamizando la economía. Tenemos que cortar el mal de raíz y no pensar solo en más impuestos.



¿Cómo ve el futuro cercano del país?



La incertidumbre es total, la gente no quiere invertir, y mucho menos lo hará si le suben los impuestos.



Estamos generando una oportunidad para la izquierda. Desafortunadamente, la gente no mira ni entiende lo sucedido en países de esa tendencia política. Vamos rumbo a caer en manos de la izquierda y entonces seremos un país inviable.



