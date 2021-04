Empieza el ‘tire y afloje’ en el Congreso por la tributaria

En la segunda presentación pública de la reforma fiscal, esta vez ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, prefirió no enfocarse en los detalles de la iniciativa, pero sí destacar lo esencial: si no se avanza en un consenso “aceptable para todas la partes, vamos a tener dificultades”.



(Lea: Inician las discusiones de la reforma tributaria en el Congreso)



En la presentación del proyecto de ley ‘Solidaridad sostenible’ ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, Carrasquilla hizo énfasis en que el proyecto es resultado de meses de trabajo y que es importante que se apruebe una reforma con los ajustes necesarios, pero que no afecte en gran medida la sostenibilidad fiscal, ni el impacto social que plantearon.



Asimismo, destacó el impacto que tendrá la crisis en los índicadores de pobreza, por lo que se hace urgente que los ingresos planteados para la reforma respondan a eso.



(Lea: Los otros caminos que podría explorar la reforma tributaria)



Por ahora, según se anunció ayer en esa reunión, ningún consgresista ha radicado ninguna proposición de la reforma, pero se espera conocer en los próximos días las ponencias de la iniciativa.



EL PULSO EN LOS PARTIDOS



De forma paralela la presentación de lo central del proyecto de ley ‘Solidaridad sostenible’, en los últimos días también se han conocido mayores detalles de las propuestas y posiciones de los partidos políticos.



Por un lado, el Centro Democrático planteó que se deberían hacer unos impuestos transitorios que no afectarían a personas sin ingresos, medios ni la recuperación productiva.



Esas fuentes de recursos estarían concentradas, principalmente, en que se conserve el descuento de industria y comercio a la renta empresarial en 50%, por tres años. Con ese punto podrían recaudar unos $5 billones según los cálculos de la colectividad.



La otra fuente importante de recursos sería congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años, luego de los cuales será de 30%. Con eso recogerían $3 billones.

De igual manera, plantean una tasa transitoria de tres años del 10% a 12% para las personas naturales que hoy tributan con ingresos anuales de $64 millones. Eso podría recaudar $2 billones.



Asimismo, piden que el Banco de la República dé un anticipo de utilidades al país por $5 billones, así como otras medidas como los impuestos verdes, a los dividendos y al patrimonio.



A esas peticiones de la bancada del Centro Democrático se unieron las del Partido Verde, quienes plantearon recaudar $27 billones a través de mayores impuestos a las personas de más altos ingresos.



Plantearon, por ejemplo, que se cree un “IVA imputado”, el cual se le cobraría a través de la declaración de renta a los hogares de más altos ingresos.



En otra orilla, el partido Conservador también puso sobre la mesa sus líneas rojas de la reforma tributaria y manifestó estar en contra del cambio de exentos a excluidos en productos de la canasta familiar, gravar con IVA los servicios públicos, los combustibles, el impuesto a las pensiones y ampliar la base gravable para que personas a partir de 2.500.000 pesos paguen impuesto de renta.



Ahora bien, ante las nuevas discusiones el Gobierno y el Congreso tendrán hasta finales de junio para tomar decisiones con respecto a este proyecto de ley.