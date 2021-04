En vehículos la tributaria deja pasar una oportunidad de oro: Andemos

Para el sector automotor el proyecto de reforma tributaria era una buena oportunidad para fijar y acceder a una política pública de transporte, vía el manejo de impuestos adecuados para lograr descontaminar, reducir las congestiones vehiculares y mejorar calidad de vida, pero esto no se dio, según lo explica Oliverio García, presidente de Andemos”.



El directivo afirma que el defecto que tiene el proyecto es de externalidades negativas, como que el país sigue premiando los carros viejos con menor carga fiscal.



Pareciera que se ignorara que los nuevos vehículos llegan con tecnologías recientes amigables con el medio ambiente, que contribuyen a prevenir choques, que incorporan radares, sensores que cuidan la vida de las personas, y sin embargo, los ponen a pagar más que los carros viejos.



“El número de accidentes que se generan por los carros viejos en el país y las vidas que cuestan, tampoco están el argumento del proyecto oficial. Los colombianos nos acostumbramos todos los años a ver como un carro viejo en una vereda tuvo una falla mecánica y le costó la vida a 10 o 20 personas, sin que esto pase a mayores, y la situación se repite en diferentes zonas del país, sin que existan consecuencias de política que corrijan ese tema”, afirma Andemos.



Otro aspecto es el tema de las muertes anuales en el país por enfermedades pulmonares y contaminación no se revisó, cuánto le cuestan al país esas vidas y cómo con un proyecto fiscal se pueden prevenir.



“Dicho lo anterior, debo decir que los impuestos el sector los recibe bien, no hay mayores problemas, pues básicamente lo que cambia es expresar los valores en UVT”, relata García.



“Se incluye el impuesto ambiental, pero requiere una revisión más de fondo, que no habrá tiempo de hacer, por lo menos en el actual proyecto. No se entiende que no mande señales claras de que se va a desincentivar el uso de vehículos viejos vía el impuesto anual y el ambiental”, sostiene.



Oliverio García agrega que tampoco incluye que se revisará el impoconsumo a los vehículos híbridos, pues mantiene iguales impuestos a los vehículos de combustión; cuando es evidente que los primeros contaminan mucho menos.



De otra parte, el gremio sostiene que hubiera podido ser una oportunidad para premiar energías limpias e incrementar todos los impuestos en combustibles fósiles como una medida para desincentivar esa movilidad.



Por ejemplo, la reforma habría podido llevar a carros de 0 a 5 años impuesto ambiental cero; de 6 a 10 años tarifa reducida y de 10 en adelante tarifa plena.



“En un país en el que el 60 % de su parque automotor tiene más de 10 años, debería dejarse pico y placa para carros con más de 10 años y se descongestionan los centros urbanos, cumpliendo también con el tema ambiental”, afirma la ‎Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos).



“Se nos olvida que promover la modernización del parque automotor es también impulsar la economía y la productividad del país. Hoy el impacto de las cadenas de valor del sector transporte en el PIB del país es de 52 billones de pesos año, con un parque automotor viejo, en el caso del transporte de carga la obsolescencia es de 17 años, es decir que el año promedio de las vehículos de carga es 2004, imagínese una política pública que reduzca a 10 años el promedio de las máquinas, el impacto del sector según los estudios que Andemos realizó con Fedesarrollo puede llegar fácil a 100 billones de pesos año”, concluye.