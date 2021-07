‘Ingreso Solidario podría ser temporal’: ministro de Hacienda

A pocos días del inicio de la legislatura y de que empiece la discusión de la reforma tributaria, llamada proyecto de Inversión Social, el Gobierno alista sus cartas para conseguir estabilidad en las finanzas públicas y dar apoyo a los más vulnerables.



José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, habló con Portafolio sobre las giras regionales, la visita a Estados Unidos, el optimismo que hay para el PIB este año y de los programas permanentes y temporales que incluirían la reforma.



¿La visita a Estados Unidos fue por la decisión de Fitch o o ya la tenían planeada? ¿Cómo les fue?



Esta iniciativa se tenía organizada antes de la decisión por parte de las calificadoras de riesgo. Tenía el propósito de seguir reivindicando la importancia de la relación de inversión con los Estados Unidos y de contarles la tarea en la cual estamos trabajando, de lograr consensos alrededor de una iniciativa de inversión social que logre crecimiento económico y estabilidad social y fiscal. Este viaje tenía también el propósito de acercarnos a la banca multilateral porque, naturalmente, seguimos teniendo necesidades de financiamiento.



¿Cómo están los ánimos de estos actores frente a Colombia?



La primera conclusión es que hay un entendimiento de la realidad de Colombia y el mundo, en el sentido de que la pandemia le ha implicado a un país como el nuestro, primero, un enorme desafío de gasto público. Y acompañan también una iniciativa como la Inversión social. Es un camino en el que se envía un mensaje de tranquilidad a los mercados. Coinciden en que Colombia va a estar muy por encima de las expectativas de crecimiento. Incluso, dicen que la expectativa del Gobierno es prudente. Será importante en ese propósito evitar situaciones como los bloqueos de vías o actos vandálicos. También destacaron el estatuto migratorio venezolano que le permite a esta población tener acceso a servicios básicos.



A pesar de todo, Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión.



Terminó la gira regional para el proyecto de la tributaria, ¿qué de nuevo se acordó?



Las conclusiones más importantes que siguen saliendo son los propósitos sociales, particularmente atados a la extensión temporal de Ingreso Solidario para apoyar a los que están en informalidad y que son muy vulnerables. Asimismo, impulsar la generación de empleo para jóvenes y mujeres, así como apoyos a las mipymes y a los jóvenes de estratos más vulnerables en instituciones de educación superior oficiales, con la Matrícula cero como una política de Estado. Hay consenso en que no se debe afectar a la clase media; no se debe tocar el impuesto de pensiones, el IVA, y no se va a ampliar el impuesto de renta a personas naturales. Hay conciencia en acudir a parte de los planteamientos de los gremios empresariales.



Y habrá ejemplo por parte del Estado con austeridad en el gasto público y estrategias de lucha contra la elevación fiscal. Con todo lo anterior, se recogerían aproximadamente $15 billones, un 1,3% bruto del PIB.



¿Ingreso Solidario será temporal?



Eso se está planteando.

Las ciudades han pedido un apoyo a los sistemas públicos de transporte, ¿eso lo van a incluir?



Esa es una solicitud recurrente de las grandes ciudades capitales, de poder acompañar parte del déficit de los sistemas de transporte masivo. Lo recogeremos con cuidado y vamos a ir viendo la posibilidad de meterlo como parte de los compromisos de gasto.



Se habla también de impuestos verdes y saludables...



Hemos dicho que vayan involucrados en un proyecto de ley aparte de crecimiento verde. Se quiere una propuesta sencilla, de máximo 35 artículos.



Algunos expertos se han mostrado preocupados por la temporalidad de las fuentes de recaudo, ¿cómo va a ser eso?



Este proyecto tiene que tener grandes fuentes de ingreso permanente. Entre otras, porque este sí tiene que ser un camino a través del cual no solamente se garantice la respuesta social, sino también la estabilidad de las finanzas públicas.



¿Qué pasaría entonces con las fuentes de recaudo de las empresas, que son temporales?



Hay que buscar que la mayoría de las fuentes sean permanentes.



¿Cómo va a ser la discusión paralela, del Presupuesto del 2022?



El proyecto está en construcción, pero hay unos elementos que están en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). El 2022 tiene que ser un año en donde se dé un ajuste gradual y progresivo a una reducción en el déficit fiscal, de tal manera que Colombia vaya caminando a lograr un par de años más el superávit fiscal primario que le permita garantizar a mediano plazo la estabilidad y reducción de la deuda pública respecto del PIB.



¿Hay un cálculo de lo que se lograría con planes antievasión y austeridad?



Se ha planteado que en austeridad serían $1,8 billones anuales y el recaudo por lucha contra la evasión fiscal de $2,7 billones.



¿El próximo Gobierno tendrá que tramitar otra reforma?



Hemos sido transparentes. Incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo dijimos que el esfuerzo es de dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de la finanzas públicas. Los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno.



Analistas dicen que las cuentas del MFMP son muy optimistas, ¿cómo lo ve usted?



Hay voces distintas. Unas que dicen que las previsiones de crecimiento son excesivamente prudentes. Lo único que eso demuestra es que la propuesta recoge un promedio de lo que unos y otros están señalando.



¿Le preocupa la tendencia al alza de la inflación?



Hasta la última sesión encontrábamos que las expectativas de inflación están ancladas. Y sí hubo algunos aumentos coyunturales en los precios de los alimentos por los bloqueos de vías. De todas maneras, le pedimos al equipo del Banco de la República que hiciera, como lo está haciendo, un seguimiento para identificar si eso puede ser estructural.



Hay optimismo para el cierre del 2021, pero también alertas, ¿cómo lo ven ustedes?



Al contrario. Yo la verdad soy muy optimista por varios razones. Primero, porque la vacunación masiva va a un ritmo mayor y porque seguramente la inmunidad de rebaño se va a lograr anticipadamente. Insisto en eso porque esa es fuente de reactivación. Por otro lado, estamos viendo la realidad de la resiliencia la economía colombiana.



