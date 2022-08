Renta y exenciones, bases de la reforma tributaria de Petro

La reforma tributaria de Gustavo Petro es la tarea con la que José Antonio Ocampo fue convocado por la Administración entrante para repetir la jefatura del ministerio de Hacienda.



(Vea: Tributaria, cuentas externas, PIB y empleo, retos de Petro).

Tras la posesión presidencial, este es uno de los asuntos más esperados, y se estima que, eventualmente, este lunes 8 de agosto sea radicado el proyecto, tal como lo anticipó el líder de la cartera de Hacienda y Crédito Público en varias declaraciones a medios.



La reforma buscaría alcanzar un recaudo equivalente a 5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), es decir, cerca de $50 billones, pero esta no es una meta de recaudo anual como se dijo en campaña, sino que el propio Ocampo aclaró en las últimas semanas que es una proyección para lo largo del cuatrienio.



El funcionario dio más pistas sobre lo que sería el articulado, como que la columna vertebral de la reforma estaría centrada en el impuesto de renta a personas naturales. Ocampo ha descartado la ampliación de la base gravable, y con ello aclaró que por el contrario el foco serán las personas de ingresos más altos, alrededor del 2% de los ciudadanos.



(Vea: Cómo serán los impuestos en el nuevo gobierno, según Petro).



“Para nosotros lo más importante es ver cómo logramos aumentar significativamente el recaudo en impuesto de renta a personas naturales, y para ello el objetivo básico es eliminar beneficios tributarios que existen en la legislación colombiana, a personas de más altos ingresos, que las hemos definido como las personas con más de $10 millones mensuales de ingresos”, dijo Ocampo en entrevista con Portafolio hace unas semanas.



El ministro explicó también que otra de las grandes estrategias de su reforma será la eliminación de exenciones en varios sectores, y que si bien no se aumentará la tarifa de renta a las empresas, si se suprimirán algunos beneficios.



(Vea: Los impuestos que podrían modificarse o eliminarse, según expertos).



Para el caso concreto del IVA, el compromiso es no tocar el impuesto.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Archivo particular

Otros tributos

Desde que el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro fue elegido como Presidente mucho se ha especulado sobre qué se incluirá en la reforma.



Uno de los impuestos que causó más ruido en principio fue la idea de gravar a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Ocampo confirmó a este medio que ese impuesto sí irá, “no necesariamente por un tema de ingresos tributarios, sino para mejorar los patrones alimenticios”.



(Vea: A qué se le debería poner impuesto en el país, según expertos).



Por el contrario, descartó otra iniciativa que sonó, y que fue propuesta por la nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza: la de gravar los planes de telefonía de más de $38.000, como fuente de recursos para el sector artístico.



Ocampo también dijo la semana pasada que, en el análisis que se ha venido haciendo en las personas naturales, se encontró que en las personas de altos ingresos una buena parte de sus ganancias son ocasionales.



“Por ese motivo hemos estado analizando que tasa impuestos poner a las ganancias ocasionales. Es una decisión aún en curso, pero creo que aumentaremos del 10% al 20%”, explicó el ministro.



Además, en los últimos días se conoció que el Gobierno había venido revisando la posibilidad de imponer impuesto de renta a plataformas de 'streaming', como lo son Netflix, Uber o Spotify, las cuales hoy reciben incentivos del gobierno de Iván Duque para el sector de industrias culturales o de economía naranja.



(Vea: ¿Reforma tributaria de Petro se parece a la de Duque y Carrasquilla?).

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio