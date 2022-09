Inamovibles y cambios de la tributaria para primer debate

El Gobierno nacional radicó el pasado 8 de agosto su proyecto de reforma tributaria, el cual se ha venido socializando y discutiendo en las últimas cinco semanas con el Congreso, gremios, la academia y la ciudadanía. En este proceso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha ido dando pistas y anuncios sobre cuáles elementos está dispuesto a negociar el Gobierno de Gustavo Petro, y por el contrario, cuáles mantiene firmes.



El primer punto sobre el que Ocampo se ha mantenido firme es el monto: $25 billones. A pesar de pesar de pedidos de gremios y académicos por un monto más modesto, el ministro no ha dado su brazo a torcer con la cifra.



“El objetivo del gobierno son $25 billones, lo que he dicho a los congresistas, más bien, es que nos den propuestas de cómo lo podemos aumentar. Los recursos los necesitamos”, dijo Ocampo en días pasados en declaraciones a medios.



El otro elemento del proyecto de la reforma con el que el gobierno no ha querido ‘aflojar’ es el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos, aquellas que reciben ingresos por más de $10 millones al mes. “Creo que en ‘los inamovibles’ está el principio de que las personas naturales de altos ingresos paguen más impuestos, porque es parte del efecto redistributivo que tiene esta reforma”, dijo Ocampo.

El ministro también ha destacado que el grueso del recaudo está en las personas naturales, y también para las empresas de petróleo y carbón con los impuestos adicionales que se plantean, y que la reducción de exenciones es otra de las bases que espera mantener el Gobierno.



A pesar de que la reforma mantiene su esencia a grandes rasgos, son varios los cambios que ya se han acordado, y con los que esta llegaría a su primer debate en el Congreso.

Uno de los primeros puntos en los que ha ‘reculado’ el ministro fue la propuesta de quitar los beneficios a los precios de los combustibles en zonas de frontera, idea que causó rechazo de varios sectores y que prometió que sería retirada.



“Vamos a proponer que se elimine el artículo siempre que haya un mayor control, hay mucho contrabando hacia Venezuela de esa gasolina subsidiada por lo que no beneficia realmente a la zona de frontera”.



Hace un par de semanas Ocampo también confirmó que se eliminará del proyecto la propuesta que busca gravar las exportaciones extraordinarias de oro con una tarifa de 10%.



Así mismo, el ministro aseguró que habría cambios en relación a los impuestos a los dividendos y zonas francas. “El tema de la tributación conjunta en las empresas con personas naturales a través de dividendos es algo en lo que ya estamos trabajando, e incluso es posible que lleguemos a un acuerdo con los ponentes el lunes”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.



Según Ocampo, efectivamente en los dividendos se estaría generando un problema de doble tributación, pero dijo que en ganancias ocasionales no pasa lo mismo.

Para las zonas francas, el proyecto propone un requisito de un plan de internacionalización para que las empresas puedan mantener la tarifa de renta del 20% en estos espacios.



"El gobierno cometió un error de identificar las uniempresariales como un problema diferente. Habrá una transición y una redacción diferente, porque lo que vamos a proponer ahora es un máximo de ventas en el mercado interno”, aseguró el ministro.



Ocampo también confirmó en días pasados que otro tema que verá cambios es el de el impuesto de 10% a los alimentos ultraprocesados. “Estamos trabajando con el ministerio de Salud para ver como racionalizamos esa lista, vamos a dejar los azucarados por lo menos”, dijo el ministro en declaraciones a medios.



