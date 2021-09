La reforma tributaria 2.0 fue aprobada en Senado y Cámara

El proyecto de reforma o Ley de Inversión Social, el cual busca recaudar $15,2 billones para financiar los programas sociales y dar atención a la crisis por la pandemia avanzó rápidamente en el Congreso.



(Vea: Colombia venderá bonos verdes locales a finales de septiembre).



Las plenarias del Senado y Cámara le dieron el visto bueno en segundo debate a la totalidad del articulado luego de más de diez horas de debate. En la primera corporación la iniciativa se aprobó con 76 votos a favor y un voto en contra, mientras que en la segunda con 124 votos positivos y 8 negativos.



Tras el fin de las deliberaciones, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió al trabajo de casi dos meses de estudio para la reforma y calificó el momento como "histórico".



"Vemos una reforma de inversión social en la que han participado distintos actores de la sociedad. Con esta votación de 124 votos contra 8 vemos que todos los partidos se unieron por una causa", dijo Restrepo, quien agradeció también al sector empresarial por la contribución a este proyecto.



(Vea: Actividad económica, a 6,7% del nivel precrisis: Ocde-Google Tracker).



Además agregó que el proyecto responderá a las necesidades urgentes que acarreó la pandemia, a la vez que generará recursos permanentes, honrando esa tradición de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas.



En el Senado la votación se dio en varios bloques, el primero con un grupo de 39 artículos, que correspondía al 64% de la reforma.



Estos se votaron sin proposiciones, entre los que se encontraban algunos como el art. 36, que define los tres días sin IVA, o los artículos 54 y 55, que se introdujeron para el segundo debate y contemplan el no pago de IVA para los restaurantes y bares durante 2022, y también que estos establecimientos no deban pagar el Impoconsumo.



(Vea: Comercio global, en ‘jaque’ por escasez y alto costo de contenedores).



Posteriormente se votó un grupo de 16 artículos, que incluían proposiciones, pero que no fueron aprobadas, y que quedaron como venían en la ponencia. También se aprobaron otros seis artículos.



Además, la plenaria de esta corporación agregó a la iniciativa tres artículos nuevos: el primero presentado por la senadora Maria del Rosario Guerra, que buscaba reorganizar y renumerar el articulado.



El segundo fue una proposición del senador Juan Diego Gómez, por término de un año amplía destinación que se le puede dar a los recursos del impuesto al carbono para actividades de protección, reparación y uso sostenible del Minambiente.



Por último, se hizo una modificación en el Ocad Paz, con el aval del Minhacienda. "El artículo dice que los recursos de asignación de este bienio 2021 y 2022 serán del 100%, no del 70% o del 90%, como mecanismo de reactivación", destacó el senador David Barguil.



(Vea: Países desde donde llegaron más remeses durante el segundo trimestre).



“Agradecemos a esta plenaria el haber podido sacar en el día de hoy este proyecto fundamental, que va a beneficiar a nuevas empresas y trabajadores, segundo por la extensión del programa ad e ingreso solidario, estamos hablando de 4 millones de hogares, y tercero, tenemos un gran salto en materia de gratuidad educativa”, celebró la presidente de la Comisión Tercera del Senado, María del Rosario Guerra.



Paralelamente la Cámara de Representantes también avanzó en su votación, con una aprobación inicial de un bloque de 30 artículos y posteriormente con la aprobación total de la iniciativa.



El representante Oscar Darío Pérez agradeció a la plenaria de la Cámara por la aprobación del proyecto y destacó como bondades de este elementos como el régimen simple.



Entre los artículos aprobados en la Cámara está el art. 21, referente a la ampliación de la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), también se aprobaron algunos de los artículos que se incluyeron para la ponencia de segundo debate como el art. 31, que permite el uso de los excedentes de liquidez por las entidades territoriales o el art 53, que busca que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá implementar, promover y ejecutar planes y programas para fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial.



Ahora se espera que la Cámara y el Senado concilien el articulado aprobado para que pueda pasar a sanción presidencial.



Cabe recordar que con este proyecto se financiarán programas como Ingreso Solidario hasta 2022 que beneficiará a 4,1 millones de familias, la extensión del subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 que ayudará a 60 mil micro y pequeñas empresas y 400 mil empleados, el pago de la matrícula para 695 mil estudiantes.



A esto se le añade el subsidio que cubrirá total o parcialmente los costos de la seguridad social de jóvenes y mujeres, especialmente, que permitirá recuperar cerca de un millón de empleos y contribuirá a mejorar los índices del mercado laboral. Así como el apoyo a las 70 mil empresas y el millón de empleos afectados por los bloqueos y cierres durante abril y mayo.



Cabe destacar que además de su énfasis social, el proyecto cuenta con un fuerte enfoque de género, pues en Ingreso Solidario, el Subsidio a la Nómina, el beneficio que cubre los costos de seguridad social e incluso en lo relacionado a la conformación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se incluyen ítems que buscan la equidad de género.



Esta Ley también le dará herramientas a los entes territoriales para que puedan disponer de más recursos para que puedan invertir en cada una de sus regiones a través de deuda, excedentes de liquidez y créditos con Findeter y Bancoldex. También se les dará facultades para que puedan llegar a acuerdos de pago con contribuyentes que no hayan podido cumplir sus obligaciones, facilitando el cobro de impuestos atrasados.



ASÍ FUERON LAS VOTACIONES



Senado

Plenaria del Senado debatiendo la tributaria 2.0. Senado de la República

Cámara de Representantes

Plenaria de la Cámara debatiendo la tributaria 2.0. Cámara de Representantes

PORTAFOLIO