Así será la contrarreloj para la nueva reforma tributaria

Luego de cuatro días de marchas, oposición desde el Congreso y de varios sectores de la sociedad, el presidente Iván Duque anunció este domingo que retiraría la reforma fiscal que radicó hace unas semanas ante el Legislativo. Ahora, ¿cuál es el camino que queda para armar y aprobar un nuevo articulado?



Uno de los principales retos es que el trámite es a contrarreloj. Cabe recordar que la iniciativa que se había presentado ante el Congreso ya tenía un mensaje de urgencia, por lo que el articulado no pasaría por cuatro, sino dos debates para acelerar el proceso, y así lograr que el proyecto quedara aprobado antes de que se acabe esta legislatura, el 20 de junio.



De hecho, ya habían quedado los ponentes y coordinadores del proyecto elegidos, quienes estaban encargados de presentar unas propuestas, con los cambios que se hicieron desde las bancadas. Luego de ese proceso empezarían los debates para aprobar, modificar o rechazar los artículos del proyecto de ley. Ese proceso se tiene que surtir de nuevo con un nuevo articulado.



Ahora, con el retiro completo del documento, el Gobierno tiene que avanzar en conversaciones con los partidos para presentar un nuevo proyecto de ley en conjunto, y que surta también un proceso acelerado para ser aprobado. Eso sí, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debe presentar una carta de retiro de la iniciativa y desde las comisiones económicas la deben aprobar para que el documento sea tumbado formalmente.

LA NUEVA REFORMA

La otra tarea titánica que le queda al Gobierno es la de conseguir recursos para poder reducir la deuda y financiar el paquete social que había planteado en la reforma que se cayó, y con el que buscaban reducir la pobreza monetaria en 2,8 puntos porcentuales, lo que equivale a que 1,3 millones de personas no caigan en esa condición.



Precisamente, la propuesta inicial buscaba recaudar $28 billones, de los cuales se descontaban $4,6 billones del Sistema General de Participaciones y que finalmente tendría disponibles $23,6 billones, los cuales serían destinados en buena parte a programas sociales, pues $4,6 billones serían para Ingreso solidario, $1,8 billones para la compensación del IVA, y $0,8 billones para las matrículas gratuitas, promoción de empleo y un impulso a la cultura.



Y las cuentas del recaudo habían quedado enfocadas en los impuestos a personas naturales ($17 billones), la eliminación de exenciones de IVA ($7 billones) y tributos a empresas ($3,7 billones). Con las pistas que dio el presidente el viernes pasado, de dejar quietos los cambios de IVA y no ampliar la base gravable del impuesto de renta a personas naturales se recortaban entre $10 y $13 billones, que tendrán que conseguir de otras fuentes.



Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles serían las nuevas fuentes de recaudo, en el anuncio que hizo Duque este domingo manifestó que en los últimos días ha dialogado con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial, quienes han aportado ideas para lograr conseguir recursos sin afectar la clase media, ni las familias más pobres y vulnerables. “El principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables”, señaló.



Entre las propuestas que suenan para el nuevo articulado están las de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Consejo Gremial Nacional y las de los partidos políticos, que también coinciden en algunos puntos con las de los empresarios.



Según el mandatario, algunas ideas son una sobretasa de renta temporal a empresas;, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, aplicar una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos, y profundizar el programa de austeridad del Estado.

¿Y AHORA QUÉ SE VIENE?



Ante la noticia, expertos alertaron que lo clave será que la reforma que se apruebe asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas, y que sea una que solucione problemas de fondo para no tener que hacer otra en año y medio.



Precisamente, Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), dijo que aunque al proyecto inicial se le podían ajustar cosas, era una buena propuesta que solucionaba problemas estructurales y seguía algunas recomendaciones de expertos, Anif y Fedesarrollo.



“Lo que va a pasar es que dentro de un año, cuando entre el nuevo Gobierno, es que le va tocar tramitar otra reforma porque va a encontrar que tiene un problema fiscal serio, y que seguimos con los líos de siempre. Es decir, van a hacer una reformita con la que se tapen algunos huecos, pero las medidas que ya anunciaron son bastante malas y son una profundización de lo malo que tiene el estatuto tributario”.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, puso sobre la mesa algunas ideas para la nueva tributaria. Para las personas jurídicas, planteó eliminar las exenciones sectoriales, el descuento de ICA, y crear una sobretasa temporal de impuesto de renta.



Para el caso de las personas, el director del centro de estudios propuso limitar los descuentos de renta, aumentar las tarifas para personas que ganen más de $15 millones al mes. Asimismo, dijo que será clave hacer un recorte del gasto e implementar más medidas antievasión y antielusión.



Ahora bien, mientras el Gobierno logra consensos entre los distintos sectores de la sociedad, las calificadoras de riesgo estarán atentas a las movidas que aseguren una sostenibilidad fiscal, y así evitar que el país tenga una rebaja de su nota.



A eso se le suma la urgencia de asegurar el paquete social y evitar que más personas caigan en la pobreza, como lo han alertado varios analistas y el mismo Gobierno.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte