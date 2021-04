Los otros caminos que le quedan a la reforma tributaria

Desde que el Gobierno radicó su proyecto de reforma fiscal se han sumado los contradictores de la iniciativa, desde el Congreso, los gremios y varios sectores. Ante ese panorama, ¿qué caminos le quedan a esa iniciativa en el país?



Desde varias orillas de la discusión política y económica han tomado fuerza tres principales salidas: que se tumbe la reforma; que se modifique y ajuste a partir de la discusión en el Congreso; o que se apruebe una opción alternativa en la que el país pueda solucionar temas urgentes, pero no estructurales, y la tributaria se tramite en dos años.



En medio de ese panorama, lo que señalan analistas es que la reforma como se radicó no será aprobada tal y como se presentó debido a la dificultad que ha tenido el Gobierno en negociar el articulado en el Congreso.



Precisamente, el presidente Iván Duque salió el fin de semana pasado en entrevistas en El Tiempo y Semana manifestando su intención de ajustar o sustituir lo que sea necesario de la reforma para que ésta pueda avanzar y ser aprobada en el Congreso, y así evitar un problema para las finanzas públicas y que las calificadoras de riesgo le bajen la nota a Colombia.



En esa línea, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda le detallaron a este diario que ya están trabajando para ajustar la reforma de acuerdo a algunas peticiones de los partidos. Y están, de igual manera, buscando alternativas para que ante las menores fuentes de ingresos se pueda mantener el componente social del proyecto.



Asimismo, confirmaron que no está en sus planes retirar y cambiar la reforma por el momento, porque su intención es cambiar la ponencia ante el Congreso con los ajustes necesarios.



LOS ESCENARIOS



Ahora bien, uno de los escenarios que más ha ganado seguidores es el de recortar la reforma y solucionar los problemas estructurales cuando el país se recupere de la crisis por covid-19.



Una de las ideas en ese sentido es la de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), que propone que el recaudo de la iniciativa baje a $15,4 billones. Eso podría subir a $29,4 billones si se logra enajenar activos de la Nación, recursos que entrarían a las arcas del país sola una vez.



Contrario a lo que propuso el Gobierno, de obtener $17 billones a través de más impuestos a personas naturales y otros $10 billones eliminando exenciones en IVA, la Andi pone sobre la mesa que se aplacen los beneficios tributarios que tenían las empresas con la última reforma tributaria, se ponga IVA a productos lujosos y se avance en reducir el gasto y la evasión.



Por su parte, los partidos Verde, de la U., Conservador, y Centro Democrático han señalado que están en contra de la reforma tributaria, pero son conscientes de que se debe tramitar una, por lo que han dicho desde cada una de sus orillas que van a hacer unas contrapropuestas en las discusiones legislativas.



Una de las consecuencias de recortar la reforma tributaria; ya sea con la propuesta gremial o con las otras alternativas que se están armando desde los partidos políticos, es que los problemas estructurales se tendrían que solucionar después y el país seguiría con los mismos problemas de su sistema tributaria, situación que ya alertaron en su informe la Comisión de expertos en beneficios tributarios.



Como lo han manifestado en varias ocasiones distintos analistas y expertos, como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recortar el corazón de la reforma que plantea el Ejecutivo, que son más ingresos vía impuesto de renta e IVA, la iniciativa perdería su capacidad de ingresos.



El otro escenario, que es al que le apunta el Gobierno de Duque, es mantener la mayor cantidad de artículos de la reforma, negociar con el Congreso y hacer ajustes sin modificar de forma significativa el monto de recaudo y, por consiguiente, los recursos para los programas sociales, que actualmente plantean reducir en 2,8 puntos porcentuales la pobreza monetaria.



Actualmente, los partidos coinciden en que se deben eliminar aquellas medidas como el IVA a los servicios públicos de altos estratos, sobre todo el 4, que las personas que ganen igual o menos de $2,5 millones al mes no paguen impuesto de renta y que el umbral de impuestos a pensiones altas empiece desde $14 millones, como lo plantea el partido de Gobierno, Centro Democrático.



Finalmente, el tercer camino, que es el que los economistas y el Gobierno señala que se debería evitar a toda costa es el de tumbar la reforma tributaria y que no se haga nada para solucionar el problema fiscal y social, sino hasta dentro de un par de años.



Según la Comisión de expertos en beneficios tributarios, una de las consecuencias de eso sería que el país baje su grado de inversión, que los préstamos salgan más caros y la deuda del país, que ascendió a 58,4% del PIB en febrero de 2021, se haga aún más insostenible.



Precisamente, en la exposición de motivos del proyecto de ley ‘Solidaridad Sostenible’ señalan que uno de los efectos de que se alcance un endeudamiento público del 65% del PIB; la economía crezca a tasas menores al promedio histórico de 3,7%; y el desempleo podría cerrar a un punto máximo de 18,8% al cierre del 2023. “Casi una de cada cinco personas dispuestas a trabajar, no podría conseguir un empleo”, subraya el documento.



EN FIRME EL PARO NACIONAL



En una rueda de prensa, las centrales obreras y otras organizaciones que conforman el Comité del Paro dieron luz verde a las marchas y protestas del paro nacional convocado para el día de mañana.



Los representantes de las organizaciones integrantes del Comité del Paro dieron sus motivos para salir a protestar este miércoles y confirmaron que sí se van a movilizar, a pesar del llamado de las autoridades de no convocar marchas por el riesgo de formar aglomeraciones.



Los representantes aseguran que "el gobierno negacionista" no les deja otra opción y saldrán a protestar y rechazar la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo recientemente, el asesinato sistemático de líderes sociales y la falta de renta básica.