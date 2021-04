No subir renta ni tocar IVA: el Congreso lanza su ‘contrarreforma’

Mientras avanza el trámite de la reforma tributaria en el Congreso, los partidos políticos han revelado sus primeras impresiones de la iniciativa radicada por el Gobierno y, en su mayoría, plantean cambios significativos que van enfocados a buscar alternativas de recaudo que no golpeen a las personas de clase media, vulnerables o pobres.



Y mientras esas ideas se discuten, una de las calificadoras de riesgo, S&P Global, afirmó la nota soberana de Colombia en BBB-, con perspectiva negativa, debido a toda la incertidumbre que genera el trámite de la iniciativa legislativa en el Congreso, y los riesgos para el país de no bajar su déficit fiscal lo más pronto posible. “Podríamos recortar nuestras calificaciones de Colombia durante los próximos 12 meses si el reciente debilitamiento de las finanzas públicas no se contiene y revierte”, dice S&P.



Con ese panorama, uno de los primeros partidos políticos en manifestarse sobre la reforma, y que es clave en la discusión por ser el de Gobierno, fue el Centro Democrático, que dijo que hay “necesidad de no exagerar en impuestos para evitar que Colombia pierda la confianza en la inversión”.



En ese sentido, el grupo político manifestó que estaba en contra de cualquier medida de la reforma tributaria -llamada ‘Solidaridad sostenible’- que dé un golpe a las clases más pobres y vulnerables. Eso sí, planteó que se sentará a discutir y a revisar como bancada qué cambios se le pueden hacer a la iniciativa.



“Está bien que más personas declaren, pero no deben pagar renta quienes ganan menos de $50 millones al año. Para los primeros segmentos, la tarifa debe ser simbólica. Revisaremos la gradualidad desde el 2023 en adelante”, manifestaron en días pasados.



Además del aumento de la base gravable del impuesto de renta a personas naturales, y con lo que el Ejecutivo plantea recaudar $17 billones junto con otro tipos de tributos, el partido político del Gobierno también está en contra de gravar a pensiones de menos de $14 millones al mes, la eliminación de la categoría de exentos del IVA, y las otras medidas que pueden impactar a la clase media, como el IVA a los servicios públicos, por ejemplo.



Cabe apuntar, en esta línea, que el Centro Democrático no ha pedido que se tumbe la reforma, como sí lo ha hecho Cambio Radical o el Partido Liberal, quienes han considerado que no es momento de tramitar esa iniciativa.



“La bancada en pleno del Partido de Cambio Radical, por unanimidad, (...) manifiesta que no acompañará al Gobierno en la aprobación de la iniciativa, por considerarla totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y del empleo”, manifestó Cambio Radical, en un comunicad que emitió.



De esta forma, en el caso de Cambio Radical, su posición está centrada en que este no es momento para tramitar una reforma fiscal, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en los empleos y en la economía.



Precisamente, Germán Córdoba, director de ese partido, manifestó que una de las salidas para conseguir más recursos sería la enajenación de activos, la venta de bienes incautados a la mafia y la reducción del contrabando, la evasión y la elusión de impuestos.



A su turno, el Partido Liberal también se manifestó en contra de la reforma y planteó, como lo hizo Cambio Radical, que este no es el momento de tramitarla. Aun así, se espera que en los próximos días la bancada presente sus planteamientos concretos en ese sentido, luego de reuniones que se están haciendo a puerta cerrada.



LAS ALTERNATIVAS



Aunque hay unos partidos que plantean que el Gobierno retire su propuesta de reforma tributaria, otros como el Centro Democrático y el Partido de la ‘U’ han dado algunas pistas de las alternativas de recaudo a las que podría acudir el Ejecutivo, en las que también suena la idea que planteó hace unas semanas Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Cabe recordar que la propuesta de Mac Master es posponer los beneficios del ICA y la reducción en el impuesto de renta a las empresas que se había anunciado en la última reforma tributaria. Asimismo, plantea mayores impuestos a las personas de mayores recursos, y con todas esas medidas el Gobierno podría conseguir $13 billones, menos que los $28 billones que se espera recaudar en la propuesta radicada.



En un comunicado, el Partido de la ‘U’ dijo que si bien no están de acuerdo con que la reforma le ponga IVA a la gasolina, a los insumos del sector agropecuario a través de la eliminación de la categoría de exentos, y a los servicios públicos, y les parece que una salida podría ser la propuesta que hizo la Andi.



“Es el momento de que los grandes empresarios, como dice la propuesta de la Andi, hagan el mayor aporte para que superemos esta crisis económica y social que vive nuestro país”, dijo Dilian Francisca Toro, directora de esa formación polítiica, quien agregó que también se pueden aprovechar las utilidades del Banco de la República para que puedan ser añadidos al Presupuesto General de la Nación.



Asimismo, el Centro Democrático anunció que “buscaremos más progresividad para financiar la política social con impuesto a dividendos, patrimonio y menores deducciones a los de mayor ingreso”.



En medio de la discusión, lo cierto es que la idea de recoger más impuestos a través del IVA, o de más personas naturales mediante el impuesto de renta, no le suena a los congresistas, por lo que en los próximos días se definirá el rumbo de la reforma tributaria que radicó el Gobierno hace una semana.



LO QUE DICEN LOS GREMIOS



A las ideas que se han estado moviendo en el Congreso para la reforma tributaria, ayer el Consejo Gremial también anunció que haría una contrapropuesta de lo que presentó el Gobierno de reforma tributaria en la última semana.



Según el comunicado, el grupo de gremios “presentará alternativas al Congreso de la República y el Gobierno Nacional en los aspectos sobre los cuáles se tienen observaciones, así como en los alcances del proyecto de ley, para que de esta manera se impulse una reforma sostenible que contribuya a la recuperación social y económica del país y a evitar la informalidad laboral y empresarial”, manifestaron.