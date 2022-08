Pros y contras que ve Anif en la reforma tributaria

El proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno de Gustavo Petro espera alcanzar un recaudo de $25,9 billones el próximo año ha enfrentado varias opiniones a favor y en contra. El presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, presentó en el marco del foro ‘Perspectivas económicas de Colombia frente al nuevo gobierno’, los pros y contras que desde la institución ven en el articulado que radicó el Gobierno.



Santamaría aseguró que la principal preocupación que tienen desde la entidad es el tema fiscal, y que el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el gobierno pasado platea una senda ‘muy optimista’ de reducción de deuda y ajuste del balance fiscal.



“Si la reforma pasara tal como está, tendríamos un ajuste importante en los próximos tres años, pero combinando 2,5 puntos de aumento de ingresos con 2,5 puntos de reducción de gasto. Es difícil, y en una situación de déficit externo como la que tenemos se vuelve aún más difícil, y ya con las prioridades de gasto anunciadas por el gobierno no sé de donde surge ese tema”, dijo Santamaría.



Lo positivo



Frente a la iniciativa de reforma, aseguró que es un buen mensaje que se hubiera presentado una reforma rápidamente, pues muestra compromiso con atender el déficit fiscal, pero aseguró que tiene “varios puntos por resaltar y otros que vale la pena discutir”.



Entre lo positivo, Santamaría mencionó que se busca un mayor recaudo de personas naturales. “Ese es el gran problema en Colombia, los economistas llevamos años diciendo que le ponemos muchos impuestos a las empresas y no a las personas naturales, y hemos perdido esa pelea. Eso es positivo”.



También dijo que hay una simplificación del sistema y se busca un mayor recaudo por la creación de la ‘cédula única’, pero explicó que esto también tiene un lado negativo. La eliminación de exenciones fue otro elemento que calificó como positivo, pues dijo que “hay muchas exenciones sin justificación y es bueno meterle el diente a todo”, pero dijo que no sabía que tanto éxito tendría el gobierno para eliminarlas en el Congreso. Santamaría también destacó los esfuerzos que trae el proyecto por profundizar el régimen simple.



Lo negativo



En la otra cara de la moneda, según Santamaría, propuso, por ejemplo, hacer un esfuerzo porque más personas naturales tributen. “Está muy bien el intentar recaudar más por el lado de personas naturales, pero deberíamos hacer un esfuerzo por aumentar la base de personas naturales, que paguen la parte media de la distribución, con tasas efectivas muy bajas”.



En relación con la cédula única, aunque la calificó como algo positivo, dijo que es ‘preocupante’ en relación con los dividendos y las ganancias ocasionales, pues puede generar una doble tributación. Santamaría también criticó que se generaría un aumento significativo de la tasa efectiva a personas jurídicas con los impuestos de ganancias ocasionales, dividendos y reducción de las deducciones, y que “la creación de la cédula única y reducción de la renta exenta hasta 1.210 UVT incrementa la tasa efectiva para personas naturales de manera considerable”.



En materia de hidrocarburos, y los impuestos a exportaciones extraordinarias, Santamaría aseguró que es un tema que se debería revisar “pues son un golpe duro para el sector”, en momentos en que el ingreso que genera el sector es requerido.



Santamaría criticó también que se están eliminando exenciones, pero no en materia de IVA. “Sé que es un tema que no se va a tocar, pero donde está el mayor costo fiscal es en el IVA”, dijo el presidente de Anif.



