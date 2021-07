‘Los tres días sin IVA de la tributaria dinamizarán la economía’

Con el fin de darle un impulso y dinamismo a la reactivación económica, el Gobierno Nacional incluyó en el proyecto de reforma tributaria una serie de beneficios entre ellos tres días sin IVA.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “los tres días sin IVA que van en la tributaria dinamizará la economía a través del consumo”.



(El 69% de la reforma tributaria 2.0 vendría de impuestos a empresas).



Así mismo, agregó que el proyecto es consensuado y que va en el camino correcto.

También destacó que la iniciativa atendió muchas de las sugerencias del sector productivo.



“Creemos que los tres días sin IVA van a ser un buen dinamizador del Comercio y de la economía del país”, aseguró Cabal.



Resaltó que la iniciativa que llegará al Congreso no incluye gravar a la clase media ni a los pensionados. Sin embargo, observó que los nuevos tributos recaerán en un número importante de empresas.



(Reforma tributaria 2.0 no tocará IVA, pensiones, ni la base gravable).



“Esperamos que en el articulado se pueda incluir la tasa diferencial de renta no al 35% para empresas Mipymes como lo había prometido el Gobierno”.



Igualmente pidió que los subsidios que se creen sean productivos y no asistencialistas para organizaciones que cerraron sus puertas durante la pandemia o en el paro nacional y vuelvan a abrir sus puertas.