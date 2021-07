Que el 0,01% más rico pague más impuestos sería insuficiente

Aunque el debate se revivió por cuenta de discusiones políticas en el marco de las elecciones que se avecinan, en días recientes se volvió a poner sobre la mesa las salidas que tiene el país para que las personas de más altos ingresos paguen más impuestos. Pero, ¿eso será suficiente para solucionar el problema fiscal que tiene Colombia?



(Minhacienda presentará este martes borrador de reforma tributaria 2.0).

El pasado domingo, el senador Gustavo Petro y precandidato presidencial planteó a través de su cuenta de Twitter que: “si somos gobierno nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”.



Según explicó Petro en esa misma red social, “4.000 personas dejaron de pagar impuestos por $15 billones al estado desde el año pasado y podrían pagar $40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria”.



(Culminaron los foros regionales sobre la tributaria: ¿qué viene ahora?).



Sin embargo, ante el planteamiento, expertos consultados por este diario señalan que esa medida no sería suficiente para lograr cerrar el hueco fiscal que tiene el país. Solo para este año, el Gobierno calcula que el déficit fiscal es de 8,6% del PIB, lo que equivale aproximadamente a $94,6 billones.



Entre los argumentos de los expertos está en que, aunque es clave que se eliminen los beneficios a las personas que tienen los mayores ingresos del país, también se debe transitar hacia un sistema tributario más equitativo, en el que las personas aporten según su nivel de ingresos.



Según explica María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), “se habla de 4.000 personas porque según los pocos análisis que existen sobre los más ricos, este sería un número aproximado de las personas que pertenecen al 0,01% más rico del país. Lo que sabemos de esas 4.000 personas, incluso si se asume que esas 4.000 incluyeran a personas jurídicas, es que su ingreso no nos da para un recaudo suficiente para solucionar absolutamente todos los problemas fiscales del país sin llegar a tarifas desatinadamente altas e incluso confiscatorias que nadie quisiera en el país”.



(‘Ingreso Solidario podría ser temporal’: ministro de Hacienda).



De hecho, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, apunta que teniendo en cuenta el nivel de ingresos que tendría este grupo de personas, “es muy difícil resolver los problemas fiscales del país con un impuesto a solo 4.000 personas”.



Asimismo, Andrés Giraldo, director del departamento de economía de la U. Javeriana, dice que “más allá de la propuesta es clave revisar uno de los principios constitucionales del sistema tributario y es la progresividad, que se entiende como que todos aportemos de acuerdo a nuestra capacidad financiera”.



¿CUÁL SERÍA EL CAMINO?



Ahora bien, aunque gravar solamente a los más ricos no sería la salida sí es parte de la solución a los problemas fiscales que tiene el país. De acuerdo con los expertos consultados y lo que la misma Comisión de expertos en beneficios tributarios apuntó en su informe, actualmente las personas de más altos ingresos no pagan suficientes impuestos debido a jugadas de evasión y elusión fiscal.



Según apunta Valdés, “el grupo de colombianos de más altos ingresos no solo acumula una altísima porción de los ingresos del país - de las acumulaciones más altas del mundo según el World Inequality Database-, sino que paga tasas irrisorias que, según el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, rondan entre el 4% y el 2% de sus ingresos anuales”.



En ese sentido, y como lo han planteado desde la academia y diferentes centros de estudios, el país debería empezar a subir los impuestos a los dividendos y al patrimonio, que son la mayor fuente de ingresos de las personas de más altos ingresos y no necesariamente los salarios laborales.



“Se debe fortalecer la lucha contra la evasión y se deben aumentar los impuestos al patrimonio, a las ganancias ocasionales y a los dividendos porque las personas de más altos ingresos no reciben ingresos laborales, y parte de ellos se benefician de unas reglas más laxas para estos ingresos”.



De hecho, los investigadores del Centro de política fiscal de la Universidad Nacional, Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, plantearon a finales de junio algunas salidas para una tributaria y apuntaron que para el caso de las personas naturales se debería implementar un impuesto al patrimonio que dependa de lo que posee una persona; gravar las ganancias ocasionales e implantar temporalmente una sobretasa de 1% a los ingresos brutos no laborales superiores a $50 millones mensuales durante la pandemia.



Ahora bien, en medio de esa discusión este martes el Ministerio de Hacienda y el presidente Iván Duque presentarán una reforma con la que buscan recaudar $15 billones y que tendría como principales fuentes mayores tarifas tributarias para las empresas, un plan antievasión de impuestos, austeridad en el gasto y venta de activos.



SUBIÓ EL RECAUDO



Luego de un año en el que el país vio una reducción de sus ingresos, este lunes la Dian informó que en el primer semestre de este año hubo un incremento en los ingresos por impuestos que tuvo el país. Según la Dian, en los primeros seis meses del año el país recibió $85,1 billones, frente a los $77,7 billones que se recaudaron en el mismo periodo del año pasado, lo que equivale a un incremento de 9,5% para este año. Y en lo corrido del primer semestre del año, el 72,3% del recaudo correspondió a la retención en la fuente a título de renta, IVA y tributos aduaneros. Si se mira en detalle, por renta entraron $28,3 billones, por IVA $19,1 billones y por aduanas $14 billones.



María Camila González Olarte

@CamilaGolarte