‘Que el Congreso ajuste lo que sea necesario’

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, le salió al paso a las críticas que los gremios del sector le han hecho al texto de la reforma tributaria del Gobierno, en donde al menos cuatro temas impactarían la rentabilidad de esta industria e, incluso, harían subir los precios al consumidor o podrían afectar la dinámica del consumo y de la producción rural.



¿Qué responde a los reparos de los gremios agropecuarios al texto de la reforma tributaria?

La verdad es que la mayoría de las cosas que se han dicho al respecto no son tan ciertas. A este tema hay que ponerlo en contexto. Existe una crisis mundial generada por la covid-19, y que ha acentuado la pobreza.



Para situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones extraordinarias. Con esto, hago un llamado a los gremios y a todos los colombianos a que seamos solidarios. Quienes tenemos el privilegio de tener un ingreso permanente debemos aportar y ser solidarios con quienes no tienen para las tres comidas al día.



Sobre la eliminación de la categoría de bienes exentos, tengo que aclarar que esta propuesta está focalizada en siete productos (carnes de res, cerdo, pollo y pescado, huevos, arroz y leche), es decir, que no corresponden a todo el sector agropecuario y tampoco impactan a la totalidad de la canasta familiar.



Ahí no están artículos de consumo diario como papa, yuca, plátano, verduras, tomate, cebolla y todos los demás de uso masivo.



Adicionalmente, la devolución del IVA a los bienes exentos solo la hacen los grandes productores, porque los campesinos no realizan este trámite debido a que sus volúmenes de producción son muy bajos.



Es por eso que hemos pensado que pasar de exentos a excluidos, que mantienen una tarifa de cero por ciento de IVA, trae beneficios.

Esto nos ayudará a cerrar la brecha de pobreza que se ha ampliado con la covid-19, pues destinaremos $7,2 billones para profundizar programas sociales que ya existen, y cuya efectividad e impacto están probados.



Esto permitirá generar ingresos en la población vulnerable, para que puedan tener las tres comidas al día y no una o dos como sucede actualmente. Ellos demandarán alimentos, y eso nos lleva a impulsar al sector.



Si la gente no tiene plata para comprar alimentos, menos lo hará si estos suben de precio. ¿Cómo buscar que todos coman, con una medida que encarece los alimentos? ¿No le suena incoherente?





Ahí es cuando yo digo que este es un tema de solidaridad, el cual debe ser voluntario. Esa solidaridad se debe dar por el lado de no subir los precios. La idea es que al menos una parte de esos costos no se trasladen al consumidor. Esas cifras hay que analizarlas a ver si es cierto que el porcentaje que se ha dicho de aumento de precios es real. Ese es parte del trabajo que está haciendo el equipo económico del Gobierno y allí se enfocará parte de la discusión en el Congreso de la República.



Usted dice que no todos los productos de la canasta familiar se verán afectados, pero se aplicará IVA a plaguicidas, maquinaria e implementos que se usan en las actividades agrícolas.



Hoy existe una falla estructural en el sector agropecuario que consiste en que la mayoría de los plaguicidas son importados, con lo cual sus costos están dolarizados. Eso hace que los campesinos vendan en pesos, pero algunos de sus costos están dólares. Entonces, nuestra política, que es ambiental, lo que busca es que algunos cultivos se pasen a prácticas orgánicas y no usen plaguicidas.



La idea es que estos recursos que se generarán en la reforma se destinen a que el sector agropecuario haga agricultura sostenible y regenerativa. Hay que hacer la transición hacia los plaguicidas biológicos u orgánicos.



¿Cómo explicar que haya un grupo de actividades que están en la categoría de excluidos, que pasarían a pagar el IVA general de 19%?



La reforma plantea que algunos de estos productos podrán tener devolución de IVA, como es el caso de un tractor. Pero todo esto hace parte de la discusión que se dará en el Congreso.



Pero si un pequeño productor compra una guadañadora pagará ese IVA

de 19%, y como usted ya explicó, los campesinos no tramitan la devolución del IVA...

Por eso le planteaba que allí había dos posibilidades. Una es que se pida la devolución del IVA y la otra es que esto hará parte de la discusión del Congreso de la República.



El impuesto a los plásticos de un solo uso también es parte de las preocupación del sector. ¿Qué explicación tiene sobre el tema?



Estos son de los temas que debe abordar el Congreso. Allí se expondrán las posiciones y, seguramente, el Ministerio de Ambiente tendrá la suya. Todo es parte de la discusión que se va a dar.



¿Teme que la reforma tenga un impacto sobre el desempeño positivo que ha tenido el sector en los últimos dos años?



En el Gobierno Nacional seguiremos impulsando el campo, como lo hicimos el año pasado en medio de la emergencia. Se tomaron medidas que permitieron que el sector creciera 2,8% en el 2020 en medio de la pandemia.



Este año continuamos con apoyos como crédito para pequeños y medianos, agricultura por contrato, alianzas productivas con comercialización y seguiremos invirtiendo recursos en subsidios a temas muy puntuales para que el sector siga siendo rentable.



