Reacciones al retiro de la reforma tributaria

Luego de que el presidente Iván Duque le pidiera este domingo al Congreso retirar la reforma tributaria, varios sectores y expertos reaccionaron a la decisión, la cual, en líneas generales, califican de acertada, luego de que la iniciativa detonara sendas protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio que reúne a los comerciantes del país, manifestó que la reforma tributaria que presentó el Gobierno era inoportuna, pues no era el momento para su trámite, lo importante ahora es construir acuerdos para loga el equilibrio fiscal que requiere el país.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, líder de la agremiación de industriales y empresarios, dijo que la decisión de retirar la reforma tributaria es la correcta.



“Con responsabilidad debemos ahora tramitar con celeridad una solución que minimice traumas y nos permita avanzar Es tiempo de pensar con generosidad y eficacia”.



“Ahora sí llegó el momento de la grandeza y la responsabilidad para partidos y congresistas que tienen la oportunidad de construir una propuesta que responda a la actual situación”, recalcó el Presidente de la Andi.



Hernando Jose Gomez, presidente de Asobancaria, dijo que tras la decisión del presidente Duque es el momento de las propuestas y no de los oportunismos.



"Tenemos que generar consensos a través del diálogo democrático. El país necesita una reforma fiscal equitativa, que financie los programas sociales y contribuya a la reactivación".



El partido cambio Radical, uno de los sectores que había sido insistente en que se debía retirar el proyecto trinó que era una "excelente noticia para todos los colombianos".



"Hoy el Gobierno nos escuchó y lo celebramos. Seguiremos trabajando por el bienestar de todos y todas, como lo hicimos desde el principio al decirle #NoALaReformaTributaria bajo criterios técnicos, económicos y sociales".



El aspirante presidencial Sergio Fajardo dijo que "el presidente por fin entendió y acierta al retirar la reforma tributaria".



"Estamos dispuestos a aportar en la construcción de un plan social de emergencia que incluya a los distintos sectores sociales y políticos del país", trinó.



Desde el Centro Democrático, partido de Gobierno, la senadora Paola Holguín dijo que "es posible una nueva reforma consensuada, ojalá con los sectores productivos, que no afecte clases populares ni inversión y donde sean los más pudientes y los grandes capitales los que contribuyan".



El senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, dijo que la decisión del Goibierno es un triunfo del "pueblo colombiano".



"El pueblo colombiano ha ganado. es suya esta victoria popular. Ha aprendido de la fuerza de su propia acción colectiva. Ha ganado en confianza en sí mismo y la posibilidad de cambiar la historia. Gracias, juventud. Gracias, gente trabajadora".



Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U, anunció que "retirada la #ReformaTributaria sigue liderar un diálogo nacional porque el país real se ha expresado".



A pesar del anuncio, hay algunas voces que piden ir más allá, y argumentan que es necesario que salga Alberto Carrasquilla del ministerio de Hacienda.



"Celebro el retiro de la Reforma Tributaria por parte del presidente @IvanDuque. Ministro Carrasquilla, en un acto de respeto con el país, asuma su responsabilidad política y retírese del cargo. ¡Debe irse con la reforma!", trinó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.



Asunto que apoya el concejal Carlos Fernando Galán: "El diálogo amplio para construir el nuevo proyecto no lo debe liderar el ministro Carrasquilla. Debe renunciar", dijo en redes sociales.



Desde otros sectores, María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia, también celebró el anuncio.



"Retirado el texto de la #ReformaTributaria urge que el Congreso asuma este tema con prioridad y evitar la a incertidumbre financiera. El nuevo texto debe buscar el bien de los colombianos, sanear las finanzas públicas sin populismo y el apoyo para los más vulnerables".