Reacciones tras la aprobación de la tributaria en primer debate

Luego de la aprobación de la reforma tributaria del gobierno Petro en primer debate, en las comisiones económicas del Senado y Cámara, se conocieron reacciones de políticos y economistas tanto a favor, como en contra.



El exsenador Jorge Enrique Robledo publicó un video, en su cuenta de Twitter, explicando que considera una irresponsabilidad la aprobación del proyecto de ley "sin saberse cuánta plata le van sacar a cada sector de los colombianos".

Es el colmo de la irresponsabilidad con la que los congresistas de la bancada de gobierno están aprobando la reforma tributaria, sin saberse cuánta plata le van sacar a cada sector de los colombianos.

Y el minHacienda sabe que desde ayer le pedí esas cifras!!! pic.twitter.com/upRjztDwY8 — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) October 6, 2022

El excandidato a la Presidencia, Federico Gutierrez, también expresó su inconformidad al respecto: "Quienes aprueban la reforma tributaria del gobierno Petro, se convierten en responsables de generar desestímulo a la inversión y por ende menos empleos", escribió.



Quienes aprueban la reforma tributaria del gobierno Petro, se convierten en responsables de generar desestímulo a la inversión y por ende menos empleos.

No estamos frente a un buen escenario económico y social.

Se suma Alta inflación que afectará a los más pobres. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 6, 2022

El economista Jorge Restrepo se refirió al impacto de la tributaria sobre las empresas: "Pretender que el capital no reaccionará al aumento de la tributación es considerar que las empresas y la economía son las de los años setenta: el capital no puede estar hoy día secuestrado, no cede a la extorsión tributaria, se fuga fácil".



Pretender que el capital no reaccionará al aumento de la tributación es considerar que las empresas y la economía son las de los años setenta: el capital no puede estar hoy día secuestrado, no cede a la extorsión tributaria, se fuga fácil. https://t.co/M2wBTRsrTL pic.twitter.com/Fvk1jH1eO3 — Jorge Restrepo (@JorgeARestrepo) October 6, 2022

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar celebró la aprobación del proyecto de lay en primer debate, manifestando que la oposición "tuvo todas las garantías".



NOTICIA#SíSePudo

Aprobada en primer debate la Reforma Tributaria.

Para quienes decían que íbamos a pupitrear, debatimos 9 horas.

La oposición tuvo todas las garantías que nunca tuvimos cuando éramos opositores.

#JusticiaTributariaYa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 6, 2022

En la misma línea, Luis Carlos Reyes, director del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, publicó en Twitter: "Aprobado en primer debate el proyecto de Reforma Tributaria para la Equidad y la Justicia Social".

Aprobado en primer debate el proyecto de Reforma Tributaria para la Equidad y la Justicia Social. Ahora vendrá la plenaria en Cámara y Senado para que Colombia pueda garantizar su sostenibilidad fiscal. — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) October 6, 2022

Y el presidente Gustavo Petro expresó su agradecimiento a las comisiones económicas del Senado y la Cámara por la aprobación de la tributaria: "Avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen, son los objetivos de la reforma que presentamos. Agradezco a las Comisiones Económicas por su aprobación en primer debate".

Avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen, son los objetivos de la reforma que presentamos. Agradezco a las Comisiones Económicas por su aprobación en primer debate. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2022

