Comité de regla fiscal se refiere al proyecto de reforma tributaria

En medio de las reuniones que está teniendo el ministerio de Hacienda con varios actores, este 3 de junio el Comité de la regla fiscal se reunión con el Gobierno para revisar lo que se viene para la reforma tributaria y el futuro de la estabilidad de las finanzas públicas del país.



Según un comunicado del Comité, el Minhacienda les presentó los cimientos de la reforma tributaria y reconoce los esfuerzos del Gobierno para avanzar con el proyecto.



“Dada la débil situación económica y social actual, en el debate público se ha sugerido la expectativa de que este proyecto genere ingresos permanentes adicionales de alrededor de 1% del PIB. Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva”.



Asimismo, planteó que es “deseable” que el Marco Fiscal de Mediano Plazo cuantifique estas necesidades futuras y sus posibles fuentes y temporalidad, “de tal suerte que se construya una senda creíble de convergencia de la deuda pública a los niveles deseados”. De igual manera, consideró que el proyecto de ley debe incorporar una meta de deuda en el marco de la Regla Fiscal, que consolide la confianza de la sociedad en este instrumento.



El Comité reiteró que es “indispensable contar con el compromiso de todos los actores de la sociedad para asegurar la coherencia entre las demandas al Estado y la suficiencia de recursos que los distintos grupos de la sociedad deben aportar. La situación estructural de las finanzas públicas es tal que esta coherencia no existe, y las nuevas demandas surgidas de la pandemia han ahondado la brecha. Lograr esta coherencia, requerirá un mayor esfuerzo futuro de todos, incluidos grupos de la sociedad que históricamente han aportado por debajo de sus posibilidades”, apuntaron en un comunicado.



