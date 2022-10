Reforma tributaria afectaría digitalización de las pymes, ¿por qué?

Del 2 al 3 de octubre se desarrollará en Bogotá el ‘Ecommerce Summit Colombia’, el cual abordará temas claves entorno al futuro del sector en el país. Maria Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), habló sobre este evento y de cómo se encuentra la adopción del comercio digital por parte de las empresas y de los retos que tienen por delante las pymes.



¿Cómo ha venido creciendo el comercio electrónico en el país?



El comercio electrónico creció el año pasado más o menos un 40%, digamos que es un crecimiento muy destacado, que estuvo incidido en un 73%, más o menos, por servicios, lo cual es positivo porque el comercio electrónico está empezando a penetrar temas más cotidianos. Ahora bien, el comportamiento del ticket promedio ha venido a la baja si se compara con el ticket promedio registrado en pandemia que era cercano a los $250.000.

Hoy ya tenemos un ticket promedio cercano a los $160.000. Todavía tenemos unos temas por mejorar, pero no nos hemos devuelto a la participación que había antes de la pandemia.



¿Cuánto esperan crecer este año?



Lo que queremos, es que sobre ese 40% vamos a crecer más o menos un 19%. Asimismo, esperamos una facturación del comercio electrónico cercana a los $60 billones.



¿Cree que con la reactivación del comercio físico se ha visto una disminución en las compras ‘online’?



Estamos viendo que el consumo se nutre de las dos fuentes (física y digital). Es importante señalar que hay un consumidor que está cambiando, que es un consumidor omnicanal y que necesita de los dos ambientes para tomar una decisión al momento de realizar sus compras. Sin duda, son dos ambientes que se complementan y que no se desplazan. Pero sí vemos que el canal físico sigue siendo importante por los temas de pago.



¿Cómo ha visto la adopción del ‘ecommerce’ por parte de las empresas?



Por el lado de las grandes cadenas de retail hemos visto, en términos generales, una gran adopción impulsada principalmente por atender a ese consumidor exigente que busca comprar de manera online. Sin duda, las grandes superficies han entendido la importancia de contar tanto con el canal físico y como con el digital. La preocupación que vemos con relación a la adopción digital está en la pequeña y mediana empresa y es que antes de la pandemia esta digitalización no había sido necesaria, pero ahora es un tema que debe estar sobre la mesa.



Desde la Cámara hemos iniciado programas para capacitar a la pequeña y mediana empresa, a través de plataformas de formación muy intuitivas que van enfocadas en toda la extensión de la cadena de valor; ya que saber de comercio electrónico no es montar un sitio web, Con ese fin lanzamos la plataforma ‘yaestoyonline.com’, que nos financia Google, y ahora tenemos 12.000 comercios al aire, pero sabemos que hay un gran trabajo por realizar.



¿Cómo han visto la adopción de los pagos digitales?



Este es un punto muy pertinente porque tenemos aún un gran rezago, pese a que se ha visto un avance en bancarización y eso lo ha evidenciado la Banca de las Oportunidades a través de sus indicadores. No obstante, la inclusión financiera todavía está en transito de desarrollo naturalmente en el país.



Es importante anotar que recientemente se expidió una regulación sobre open finance que puede abrir las posibilidades para que haya mayor aceptación y mayor concursos de actores financieros para generar más soluciones de pago.



¿Cree que factores como la inflación y la subida del dólar pueden impactar el consumo?



Sí, sin duda el Índice de Confianza del Consumidor se verá afectado y la devaluación terminará impactando a la disponibilidad de productos importados. Asimismo, hay una contracción natural por el tema de la inflación, pero lo que vemos que puede afectar mucho al desarrollo del comercio electrónico en el país es la reforma tributaria. Ya que hay unos planteamientos sobre presencia económica significativa que nos tienen preocupados, y es que la incidencia que tiene ese planteamiento tributario directamente sobre las posibilidades de digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Ya que se van a encarecer servicios que las empresas necesitan para poder digitalizarse, como por ejemplo servicios en la nube, marketing digital. Eso sin duda frenaría la digitalización.



¿Cuáles serían sus propuestas para el Gobierno?



En relación con la adopción de pagos digitales, nosotros hemos planteado que se retiren una retenciones, unos anticipos del impuesto que están asociados a la utilización de instrumentos de pagos digitales, de tarjetas de crédito y débito. Digamos que son retenciones que inhiben el desarrollo de pagos digitales, ya que para las pymes se convierte en un costo o en una afectación de su flujo de caja y no representan un recaudo fiscal.



Esta semana inicia el eSummit, ¿qué se podrá encontrar?



Este Ecommerce Summit 2022 es muy importante porque es el primero con el Gobierno actual y creemos que este espacio será importante para conocer sus planteamientos y proyecciones sobre digitalización y política pública. Adicionalmente, vamos a tener unas discusiones de valor para la industria porque nos enfocaremos en la ruta del comercio digital.



