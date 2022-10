Cambios en tributaria: análisis de la caída del impuesto a pensiones

En la reunión de los ponentes de la reforma tributaria, que hacen parte de los partidos de gobierno, con el presidente Gustavo Petro se decidió no aplicar impuestos a las pensiones más altas y dicho cambio se incorporará en el texto de la ponencia para las discusiones finales.



Petro dijo que la filosofía de la reforma está encaminada a pagar los compromisos del país y para aumentar la justicia social y por eso se afectan las capas mas altas de la sociedad colombiana.



“No se va a presentar un impuesto a las pensiones”, dijo el mandatario nacional.

Además aseguró que se modificó la tributación de hidrocarburos en petróleo y carbón.

Se mantiene que las regalías en todo el sector minero no sean deducibles del impuesto de renta, “pues los bienes del subsuelo son propiedad de la Nación y en esa medida, cuando se concede su explotación económica por un particular, la Nación tiene derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas que tienen esa concesión y no son deducibles del impuesto de renta”, dijo Petro.



Dijo que la sobretasa del sector petrolero y carbonero dependerán del precio internacional. “Si es bajo no habrá sobretasa y se definirá, con unas tablas, de dónde a dónde la sobretasa al petróleo es de 5% y de dónde a dónde es del 10% y de dónde, con base en el promedio de los últimos 20 años la sobretasa es del 15%”.



Por su parte, hay una tasa diferencial al carbón que empieza más tarde pues sus costos de producción son diferentes y llegará hasta el 10% del impuesto de renta, dijo el presidente.



Comentó que el valor del recaudo de la reforma se reducirá y estará alrededor de $20 billones para el año entrante y subirá a $23 billones para el 2026.



Gustavo Acero, economista del Banco de Bogotá, dijo que el monto es ambicioso y esa sobretasa muestra que se aumenta la dependencia de los ingresos fiscales sobre las materias primas y cerca de una tercera parte del recaudo cae en este punto y si bien en precios altos son una fuente importante de ingresos en el escenario de precios bajos surgirán nuevas preocupaciones por esos ingresos y se podría dar un hueco fiscal por la dependencia de recursos en las materias primas.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo dice que el gasto público que más empeora la distribución del ingreso en Colombia es el de los subsidios pensionales: “el 73,1% de los subsidios en pensiones son entregados al 40% de más altos ingresos en el país. Vale la pena continuar haciendo pedagogía sobre esto para próximas reformas”, aseguró.



