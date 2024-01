Reforma tributaria: Corte Constitucional revisará fallo relacionado con las regalías

La Corte Constitucional decidió, este viernes 19 de enero de 2024, abrir la puerta para analizar un incidente de impacto fiscal, pedido presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, frente a la sentencia del año pasado relacionada con regalías.



Es de anotar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía conseguir más de 10 billones de pesos con esa disposición sobre regalías que incluyó en la reforma tributaria, pero que terminó tumbando el alto tribunal el año pasado.



Ahora, el Ministro quiere que se analice el tema a través de un incidente de impacto fiscal que tendrá que presentar en máximo 30 días. Si ese tiempo se cumple y no ha escrito Bonilla, el trámite se declarará desierto en la Sala Plena.

El diario EL TIEMPO conoció que de fondo aún no se sabe qué argumentará el funcionario del Gobierno en su incidente, pero lo que sí se conoce es que para el Ejecutivo el fallo que tomó el alto tribunal sobre regalías puede afectar las finanzas del país en cerca de 27 billones de pesos.



Además, que el alto tribunal en principio rechazó una petición de la Dian para aclarar y adicionar aspectos del fallo, pero fuentes de la corporación señalaron que los magistrados consideraron que la sentencia era clara y que no se requerían adiciones, por lo que se despachó negativamente esa petición.

La decisión de noviembre

¿Qué tumbó la Corte en noviembre? El parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277, es decir la reforma tributaria, el cual prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.



Ese fallo fue cuestionado por el jefe de Estado, quien a través de X dijo que “le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público".



El sí de la Corte a Bonilla se basó en tres razones. La primera es que la solicitud fue presentada oportunamente; la otra es que se cumplió el parámetro de que en estos eventos puede presentar el incidente un ministro, pero siempre debe incluirse al de Hacienda; y el tercero es que se hizo en contra de una sentencia de constitucionalidad.



¿Qué vendrá? Si el Ministerio presenta el incidente de impacto fiscal, este será revisado para ver si la Sala Plena lo admite o inadmite. En caso de que sí lo apruebe, la Corte convocará a una audiencia pública en la que Bonilla y los distintos gremios que hablaron en su momento en medio del fallo, vuelvan y se pronuncien. Una vez se cumpla esa cita, los magistrados tendrán 10 días para tomar una decisión con base en el pedido del Gobierno.



La sentencia que tumbó el mencionado parágrafo tuvo como ponentes a los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger, y ahora el pedido para resolver si se acepta o no el incidente también está en sus oficinas, aunque el veredicto final lo toma la Sala Plena.

