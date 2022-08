Reforma tributaria reforzaría medidas contra evasión de impuestos

La reforma tributaria radicada esta semana por el ministerio de Hacienda, no solo busca recaudar $25 billones para el próximo año, sino que también incorpora una serie de medidas contra la evasión y la elusión de impuestos con las que se busca seguir incrementando el recaudo en los próximos años.



(Lea: Los pensionados que pagarían impuestos con la reforma tributaria).

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo tras la radicación del articulado el pasado lunes, que con estas normas que se estarán implementando gradualmente, sumado a reformas adicionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se buscará que al final del gobierno se recauden $50 billones anuales.



“Después del impuesto a personas naturales, este es, si se quiere, el objetivo que más perseguimos con esta reforma, hay una gran cantidad de medidas en materia de elusión y evasión fiscal”, dijo el ministro.



Entre las medidas que incorpora el proyecto, el titular de la cartera destacó la determinación de que sean sujetos de renta las empresas extranjeras de la economía digital, como Netflix o Spotify, por ejemplo, que tienen un establecimiento permanente, una presencia económica significativa o una sucursal en el país.



Según Ocampo, así se mejoraría la progresividad del sistema tributario, con “la articulación de reglas claras”.



Según el art. 57 del proyecto, se entiende que una empresa tiene una presencia significativa en el país cuando obtenga ingresos brutos a partir de 31.300 UVT ($1.189 millones); cuando Utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano (.co); o mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año gravable.



Otra de las iniciativas que incorpora el proyecto se relaciona con los pagos en especie, que no serán ni deducibles ni imputables a ningún título en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.



También se generaría una herramienta para que la Dian estime topes indicativos de costos y gastos deducibles, que para las rentas de trabajo en las cuales procedan, sería de 60% de los ingresos brutos. Con ello, viene también la obligación formal de informar del contribuyente cuando estos sean superados.



(Además: Reforma tributaria podría aumentar la inflación anual en 1,89 %).



Además, la reforma establecería criterios en la determinación de la Sede Efectiva de Administración (SEA), de forma que la SEA corresponda al lugar donde se realicen actividades de administración diarias de la entidad, y así evitar que se mueva la residencia fiscal de la misma.



El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, aclaró además que sumado a esto, “algunas de las medidas más fuertes vendrán en el proceso de trámite de la reforma tributaria”.

Según el funcionario, el gobierno está buscando el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal “para la tipificación de los delitos que se quieren plantear para que la evasión del impuesto de renta, que usualmente no resulta en penas de cárcel, si lo haga en los casos en que sea una evasión completamente intencional y por un monto alto”.



Laura Lucía Becerra Elejalde