Los temores que tiene el ecosistema emprendedor por la tributaria

Uno de los temas que sigue despertado mayor preocupación entre los emprendedores en el país tiene que ver con el impuesto al patrimonio, planteado en el proyecto de reforma tributaria.



Y es que según el texto, la base gravable para el nuevo impuesto al patrimonio, tendría en cuenta el valor intrínseco de las acciones de las empresas, tras dividir el patrimonio líquido por el número de acciones. Lo anterior, según los expertos y empresarios, llevaría a que los emprendedores paguen más impuestos como personas naturales a la hora de recibir inversiones, que están destinadas al desarrollo de proyectos.



Ahora bien, de acuerdo con Camila Salamanca Núñez, directora ejecutiva de Endeavor en Colombia, esta propuesta que plantea la reforma frenaría por una parte a que el emprendedor vaya y busque inversión, y por el otro lado que se generen potenciales negocios.



“Frente al valor intrínseco y el impuesto al patrimonio, el inconveniente es que muchos de los emprendedores para hacer crecer sus compañías reciben inversiones de terceros. Y si un emprendimiento recibe un monto X por esa inversión, el emprendedor queda como dueño de una parte de su compañía, pero cuando se piensa sobre el valor intrínseco se estaría tributando sobre lo que vale el total de la compañía o el porcentaje que tenga el emprendedor, lo que llevaría al emprendedor a pagar impuestos sobre ese valor", apuntó Salamanca.



Asimismo, agregó que no necesariamente tener una valoración alta o capital de un tercero es sinónimo de que el emprendimiento está generando ingresos. “Por ende, el emprendedor no tendría de dónde sacar ese dinero para pagar impuestos”.



Asimismo, para Salamanca Núñez esta no sería la única propuesta que afectaría a los emprendedores, ya que también se destacan las ganancias ocasionales y el tema del ICA, aunque no aplique para todos.



“Si un inversionista invierte en una empresa local por la naturaleza de su negocio espera tener retornos de esa inversión. Y si de entrada te dicen que te van a quitar la tercera parte, que es lo que se está planteando, eso, sin duda, desincentiva a cualquier inversionista”, dijo Salamanca.

Emprendedores tienen varias críticas a la tributaria. iStock

Más reacciones

En cuanto a las reacciones que ha despertado la propuesta, la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andi manifestó que el panorama “no solo es preocupante sino retador”, ya que podría desincentivar a que más emprendedores e inversionistas busquen capital para que sus empresas crezcan.



“Sabemos que el país no solo necesita que se consoliden más empresas, sino que crezcan las que hay y para eso es necesario rodearlas de una serie de condiciones que las acompañemos en este camino; si la reforma sigue insistiendo en gravar los recursos claves estaremos en una situación comprometedora”, señaló la Cámara a Portafolio.



Igualmente, la Cámara de Emprendimiento y Aceleración, que agrupa actualmente a 330 empresas emprendedoras que facturaron en 2021 $1,3 billones, le envió un mensaje a los emprendedores y emprendedoras del país.



“Queremos que Colombia siga creciendo y desarrollando empresas innovadoras únicas basadas en nuestras ventajas competitivas. Para eso, es preciso que en esta reforma se identifiquen y creen mecanismos para apoyarlas y que sean atractivas para la inversión local y extranjera”.



Por otro lado, el emprendedor Alexander Torrenegra manifestó que estas propuestas, si bien pueden afectar a emprendedores tecnológicos y a inversionistas, también puede generar que aquellas personas que quieran generar emprendimientos 'tech' se vayan del país, con el fin de recibir inversión que les ayude a sacar adelante sus proyectos.



“Si puede haber un impacto negativo, pero no porque no se vaya a emprender, sino porque aquellos que quieren emprender van a buscar hacerlo en otros países”, dijo.

Reacciones de más emprendedores colombianos sobre la tributaria

En días pasados, a través de sus redes sociales, los emprendedores Freddy Vega, creador de la plataforma Platzi, y Miguel Mc Allister, cofundador y CEO de Merqueo, manifestaron sus preocupación frente a la propuesta de la reforma.



“El problema en la nueva definición es que se quiere calcular el valor del patrimonio del emprendedor en el patrimonio líquido de una compañía, multiplicando eso por la participación accionaria que tiene la persona”, dijo Mc Allister. “Un impuesto como este hace más difícil emprender, hace más difícil el mecanismo más efectivo de salir de la pobreza”, señaló Vega en un Live.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio