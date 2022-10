Estos serían los efectos de la tributaria en la industria forestal

En los últimos días, se han llevado a cabo las discusiones sobre la reforma tributaria la cual pretende recaudar $21,5 billones en 2023, la cual fue aprobada en primer debate. Sin embargo, la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), emitió una alerta sobre los efectos que las medidas de política fiscal tendrían sobre la industria forestal.



De acuerdo con el gremio, entre las propuestas que se hacen en el documento de la reforma tributaria se encuentra retirar la exención de renta que tienen las plantaciones forestales desde 2023, las cuales “implicarán una reducción en la rentabilidad sobre el volumen de los actuales proyectos de 14,5 puntos y una pérdida del 47% en la valoración de los mismos, haciendo financieramente inviable las inversiones nuevas”, aseguran en el documento.



Por su parte, Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas, manifestó que eliminar la exención no representa un recaudo representativo, ni efectivo a partir del 2023 para las finanzas públicas, pero esto sí limitaría las inversiones del sector en el país.

“Un análisis beneficio-costo desde la óptica tributaria y de país, indica que vía impuesto de renta sobre los bonos de carbono sería más favorable incentivar las plantaciones forestales al producirse 2,9 veces el recaudo esperado en un término de 10 años, es decir $1,2 billones de pesos" comentó el director ejecutivo.



Además, según Vásquez, los rendimientos negativos, podrían provocar una pérdida del interés por invertir en el sector, lo que acabaría progresivamente con al menos 170.000 empleos y también, se afectaría al medio ambiente con la posibilidad de que se dejen de capturar 8 millones de toneladas de CO2.



Asimismo, desde el sector se asegura que las alternativas para compensar el levantamiento de la exención por tarifas diferenciales no son viables ya que “se truncará un desarrollo” del sector en materia de inversiones en los próximo 30 años que está calculadas en $3,7 billones, además aseguran que no cabría la posibilidad de acabar la deforestación y de crear 2,4 millones de empleos.



De igual forma, estas alternativas, tampoco contribuirían en sustituir las importaciones de madera en el país. Incluir un artículo que reviva la renta a las plantaciones forestales y toda su cadena de transformación de la madera a precios de 2021 representa $81.026 millones, de acuerdo con el gremio.



“Es importante aclarar que la reforma gravaría no a las plantaciones ya existentes, sino a instaladas a partir de 2023, con lo cual el recaudo efectivo solo se daría hasta el año 2032 en una cuantía de $27,2 millone (0,11% de los $25 billones)”, asegura Fedemaderas.



Así as cosas, desde el sector se le propuso al Gobierno una serie de alternativas para mantener las exenciones, que según estiman permitirían se cultiven 7,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales en Colombia para 2025. De igual forma, se encuentra la propuesta de que en vez de recibir $424.300 millones por la renta de las plantaciones, el país podría obtener para el mismo año al menos $1,2 billones “incluso comenzando con dicho recaudo no hasta el 2033 sino desde el año 2025”.



A su vez, el director ejecutivo manifestó que “la relación beneficio-costo fiscal nos indica que para el país es mejor mantener la exención de renta sobre plantaciones forestales, aserríos y plantas de producción de madera (2,94) que retirándola (0,04)”.



También aseguran que Colombia podría llegar a ser el segundo productor forestal y de madera de Latinoamérica en tres décadas, si en un periodo de cuatro años se adoptan las medidas correctas para duplicar las plantaciones forestales comerciales y la producción de madera actual, ya que el proceso de transformación de madera en el país comercialmente es deficitario. “En Colombia se están consumiendo 3 millones de metro cúbicos, pero por el déficit el mercado demanda otros 3 millones que no se pueden abastecer nacionalmente”, manifiesta Vásquez.



Fedemaderas estima que en el caso de desarrollar una masa forestal en Colombia, para el 2026 se generarían al menos unos 400.000 empleos formales y una contribución de la industria del 1,4% al PIB, a precios constantes del 2021. Además de sugerir que se debe crear un rector forestal bajo el modelo que cluster que involucre el Gobierno, la empresa privada y la academia.



