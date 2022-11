Gremios aún ven con inquietud la reforma tributaria del Gobierno Petro

Tras la discusión en plenaria de la reforma, fueron varios los gremios que continuaron con su preocupación por la reforma y los sectores mineroenergéticos están entre los más enfáticos.

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), su presidente Francisco José Lloreda reiteró esta semana su preocupación por las medidas y el impacto en las inversiones del sector.



Así mismo, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, advirtió que “la nueva fórmula, que suma la no deducibilidad de las regalías más la sobretasa, reduce las posibilidades de reinversión en la actividad minera, lo que recorta los periodos de tiempo de aprovechamiento de las reservas y disminuye los niveles de producción”.



Acoplásticos también hizo un último llamado de cara al debate, y dijo que, a pesar de las modificaciones, el impuesto a los empaques y envases plásticos sigue generando un aumento en el precio de los alimentos.



“Es decepcionante que la reforma haya sido aprobada a media noche en el Congreso, por bloques y no con el debido análisis artículo por artículo, es decir, a pupitrazo”, dijo también Nidia Hernández, presidente de Colfecar.



José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, aseguró que “lo ideal es que no se hubiera implementado el impuesto digital que queda está reforma tributaria. Se logró una fórmula intermedia, que si bien el impuesto digital va, su tarifa no va a ser de 5% sino de 3% sobre el ingreso bruto. Va a haber un impacto seguramente, pero más suave si se hubiera mantenido como venía el texto”.

