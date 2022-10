Nueva versión de la reforma tributaria implicaría un freno digital

Tras conocerse la ponencia para primer debate de la reforma tributaria, en la cual se destacaron nuevos puntos y modificaciones, uno de los gremios que se mantiene en vilo es el de plataformas y aplicaciones, Alianza In. José Daniel López, director ejecutivo, manifestó cuáles son las preocupaciones de las empresas y cuál es el llamado al Gobierno.



¿Cuáles son los temores que ha generado la ponencia de la tributaria?



Vemos que la ponencia de la reforma tributaria, de ser aprobada como viene, le daría un freno digital a la economía del país. Eso significaría que habría nuevos impuestos para una serie de actividades que son esenciales en la economía digital, y que en su mayoría ya pagan IVA. No estamos abogando por el no pago de impuestos, sino por cargas tributarias justas. Lo que se está proponiendo en esta ponencia de la tributaria es que ciertas actividades digitales pasarían a pagar impuestos adicionales.



¿Cuáles serían esas actividades?



Por ejemplo, las actividades de pautas en redes sociales, esto tendría un impacto muy significativo tanto en pequeños como en medianos empresarios, además de emprendedores, ya que muchos no tienen tiendas físicas, sino que venden a través de tiendas virtuales y dependen de la pauta digital. Segundo, la cultura a través del internet saldría perdiendo porque habrían nuevos costos a las plataformas de streaming, que se han convertido en un medio importante, por un lado para que los consumidores digitales tengan más opciones y por el otro para que tanto productores como producciones locales tengan una mayor exposición.



En tercer lugar, están las plataformas de movilidad, plataformas que ya pagan IVA y que no están reglamentadas. Es así como existe una contradicción profunda, ya que no exista unas reglas de juego claras, pero se le crean nuevos impuestos a estos servicios. Por eso estamos alertando que con esta versión de reforma tributaria lo que se viene es un freno digital para el país.



¿Han tenido acercamiento con las plataformas de ‘streaming’?



Debo ser muy claro en esto, ni Spotify o Netflix hacen parte de nuestro gremio y tampoco hemos hablado con ellos. Nuestra preocupación como gremio es por nuestros afiliados, pero también en un sentido amplio por la economía digital. Qué pasará el día que llegue una nueva plataforma a la región y no tenga el presupuesto para entrar a todos los países, dejaría de último a Colombia porque este tipo de impuestos como el que crea la presencia económica significativa de la reforma tributaria no existe en América Latina. La Ocde ha recomendado no implementarlo de manera unilateral y vamos a quedar siendo pioneros en ahuyentar la inversión de la economía digital.



¿Cuáles son sus propuestas?



La principal propuesta es que las plataformas de movilidad deben ser reglamentadas. Si bien son legales porque están amparadas en el principio de neutralidad de red, y porque varias de ellas prestan su servicio a través de la modalidad de alquiler de vehículo con conductor, que es una modalidad de servicio reconocida en la legislación colombiana, no tiene reglamentación. Por eso celebro el anuncio que hizo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en el sentido de fijar durante los 100 primeros días del Gobierno Petro una hoja de ruta clara para reglamentar las plataformas de movilidad. Estamos listos para participar en este diálogo.



¿Cuál es el paso a seguir ?



Lo que creemos es que el orden de las discusiones es muy importante: primero debería reglamentarse los servicios de plataforma de movilidad y luego sí darse discusiones en el tema tributario o en el tema laboral. Igualmente, consideramos el modelo Beps que viene trabajando la Ocde en materia de impuestos digitales, además del cumplimiento del tratado de libre comercio con Estados Unidos.



