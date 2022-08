Tributaria: se revisarían propuesta sobre dividendos y otros impuestos

Este martes 23 de agosto se llevó a cabo la presentación de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro ante las Comisiones Terceras de Senado y Cámara. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue el encargo de gran parte de la alocución sobre su propuesta.



En su intervención, Ocampo resalto que la intención es mejorar las condiciones actuales del país en temas de tributación estando dispuestos a revisar aspectos como impuesto a los dividendos o algunos ajustes en la renta de personas.

Además, reiteró que el proyecto no va en contra de la iniciativa empresarial privada. “Este es un proyecto para la equidad y no es un proyecto contra la empresa privada. Podemos discutir qué normas habría que moderar, pero no es contra la inversión, la actividad económica ni contra el empleo, como se ha calificado por algunos congresistas”, puntualizó el alto funcionario.

El ministro reconoció que frente a los dividendos se puede estar hablando de doble tributación y, por ello, se puede trabajar con los ponentes para moderar ese impacto. Sin embargo, en el impuesto de ganancias ocasionales considera que no aplica la doble tributación y para moderarlo recomendó una mayor lucha contra la evasión.



“Lo que pasa es que el valor declarado está muy bajo. Por eso, si hay una ganancia ocasional que sea así, es decir, que suba más que la inflación”, aseguró.



Respecto a los impuestos a personas naturales resaltó que las tablas de tributación, que a su juicio son correctas y se elaboraron con cuidado, pueden tener problemas si hay ciudadanos que tienen dos o tres tipos de ingreso y podrán tener una tabla acumulada.

Y al indicar que la definición del valor 10 millones de pesos de ingreso mensual para elevar el nivel tributación, quitando exenciones, se hizo con el apoyo de personas expertas en la distribución de ingresos, aseguró que un aspecto que se puede corregir tiene que ver con los dependientes que están a cargo de estas personas.

“Podemos discutir sobre los dependientes si hay alguna forma de meter una regla adicional y podemos ver en qué medida se puede mejorar”, añadió el funcionario.



Finalmente, aseguró que todos esos ajustes se discutirán con el equipo de ponentes ya designado.

