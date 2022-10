Los cambios que tendría la reforma tributaria en su ponencia

Para este lunes 3 de octubre se tiene previsto que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria celebren una última reunión y radiquen, finalmente, la ponencia para primer debate del proyecto.



Según el gobierno, en las últimas semanas se celebraron más de 300 horas de reuniones horas de debate, reuniones con empresarios, ciudadanos, ponentes y coordinadores del proyecto, y tras estas, son varios los acuerdos ya públicos que tendría la ponencia para primer debate.



Entre los primeros anuncios que fue haciendo el ministro Ocampo de cambios está, por ejemplo, el mantener los beneficios a los precios de los combustibles en zonas de frontera, pues el proyecto original buscaba eliminarlos. Esta idea causó rechazo de varios sectores, y considerando el impacto que podría tener en materia de contrabando se dio el acuerdo.



Y con un argumento similar el Ministro anunció también en las primeras semanas de discusión que las exportaciones extraordinarias de oro no serían gravadas a la par con las de petróleo y carbón.



A partir de allí, el gobierno y el legislativo han venido puliendo el articulado, y son varias las modificaciones que se han acordado, especialmente en las últimas dos semanas.

Uno de los temas que más polémica causó en el proyecto original fue el de dividendos, pues se proponía cambiar la tarifa de 10% por una serie de tarifas marginales de una tabla general que suma todas las rentas líquidas gravables. Sin embargo, fueron varias las críticas por la doble tributación que se estaría generando en la tributación conjunta entre las empresas y las personas.



Hacienda anunció que la tarifa efectiva para personas naturales va a ser entre 0% y 20%. Y se acordó permitir una deducción de 19% en los dividendos recibidos por las personas naturales.



“Quiere decir, básicamente, que una persona que gane $10 millones mensuales, que tiene una tasa de 19%, básicamente no paga impuesto sobre los dividendos recibidos, la baja a 0%. Y una persona de más altos ingresos, que pague, digamos 39% que es la tasa máxima, tendría que pagar aproximadamente el 20%. El impuesto sobre dividendos sigue siendo progresivo”, dijo el ministro, José Antonio Ocampo, hace unos días.



A la par con esta modificación, también se sacó de la tabla general de ingresos a las ganancias ocasionales. En el proyecto radicado el pasado 8 de agosto se proponía cambiar las tarifas de 10% (para herencias, donaciones y enajenación de activos) y rifas y loterías (20%) por las tarifas marginales general que podrían llegar hasta 39%.



Para este tipo de ingresos el gravamen se sacó como una cédula aparte. Se acordó un impuesto de 15% como tasa única, y para rifas y loterías de 35%.



Otro de los acuerdos a los que se llegó con los ponentes de le tributaria fue el del impuesto al patrimonio. El articulado radicado propone un impuesto permanente a partir de los $3.000 millones, con una tasa de 0,5% hasta los $5.000 millones, y de 1% a partir de este monto.



Para este tributo se anunció un ajuste gradual, y que se incluirá un impuesto durante 4 años de 1,5% para los patrimonios superiores a $10.000 millones. “Ese es el cambio, aún se está discutiendo cómo se da la valoración de los patrimonios”, dijo Ocampo a finales de la semana pasada.



El ministro aclaró también que en el caso de “los emprendedores jóvenes, aquellos que quieren hacer una nueva empresa, lo que se va a hacer es que el periodo en el cual esa empresa está en gestación y no genera impuestos, no se cuenta sus aportes en el patrimonio de la persona”.

Otros cambios

Otro de los grandes anuncios que hizo Minhacienda la semana pasada tiene que ver con los días sin IVA. Aunque el gobierno había sido enfático en que esta práctica se eliminaría porque le resta recaudo al fisco, Hacienda finalmente cedió y dio su aval para que se celebren dos fechas al año, pero que la exención aplique solo para productos nacionales.



Si bien con esta medida se calcula, según el Gobierno, un impacto fiscal de $100.000 millones, Ocampo lo justificó y aseguró que es “relativamente pequeño”, pero las jornadas por el contrario beneficiarán a la industria nacional.



Estos pequeños cambios han llevado al gobierno a ceder, incluso, en uno de los principales inamovibles que planteaba el proyecto de reforma: el monto de $25 billones. Según dijo el Ministro, la semana pasada, se estaba estimando “el efecto total”, pero confirmó que será menos.



Pero del mismo modo, también han llegado otras ideas que generarían más recaudo, como modificar la sobre tasa al sector financiero. El sector paga 3 puntos adicionales (pps) a la tarifa de renta de 35% desde la tributaria de 2019, medida que en su momento se acordó como temporal, pero con la reforma de este gobierno se propuso que fuera permanente.



Desde el legislativo se propuso que esta sobretasa ascienda a 5 puntos, y el gobierno accedió. “Está redactada para ser temporal, por cinco años”, aclaró Ocampo.

Este lunes se espera conocer el texto con los cambios definitivos para primer debate.

