Renta, patrimonio y ganancias, los cambios a personas naturales

Uno de los grupos que será protagonista del proyecto de reforma tributaria que radicó este lunes el nuevo gobierno es el de las personas naturales, pues por concepto de algunos impuestos que se modificarían de aprobarse este proyecto, el país podría recibir en 2023 al menos $8,12 billones adicionales.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue enfático al presentar el articulado el lunes en que con este proyecto se busca la “reducción de beneficios tributarios para los segmentos de mayores ingresos y la redistribución de rentas hacia las familias colombianas más vulnerables”.



El proyecto incluye varios elementos que los expertos están revisando, pues afectarían a las personas naturales, especialmente los de altos ingresos, y para ello se creó una única tabla de tarifas marginales a todos los tipos de ingreso.



El primer gran cambio que introduciría viene por el lado del impuesto de renta. Si bien aquellos ciudadanos que perciben menos de $10 millones al mes no se verían afectados, la tarifa sí cambiaría para las personas que devengan por encima de ese valor.



La propuesta de reforma aumentar la tarifa efectiva de tributación de las personas naturales al limitar el valor de los beneficios relacionados con exenciones y deducciones. Según Hacienda, esta pasaría de $120 millones a $50 millones en el caso de la renta exenta y de $210 millones a $33 millones en las deducciones.



“De acuerdo con los cálculos iniciales observamos que las personas con ingresos superiores a $10 millones incrementarían su tributación efectiva aproximadamente entre 2% y 9% en relación con su gravamen actual”, explicó Juan Guillermo Ruiz, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.



Pero el cambio en renta no solo lo sentirán los trabajadores, sino que también aplicará para los pensionados. El proyecto propone que para estos se reduzca la renta exenta de $500 millones a $75 millones.



Según explica Ángela González, associate partner people advisory services de EY Colombia, actualmente las pensiones tienen un porcentaje “bastante generoso” de exención tributaria, con más de $30 millones no gravados, “pero el proyecto de reforma propone que la pensión no gravada entre a cubrir pensiones de hasta $10 millones, y pensiones por encima de esa cifra empezarían a pagar impuesto sobre la renta según las tarifas progresivas que aplican a las personas naturales”, explica.



Marcelo Duque Ospina, director de la firma Cómo me pensiono, dijo al respecto que “no podemos olvidar que los pensionados difícilmente se emplean, por tanto, la mesada es su única o principal fuente de ingreso”, y aseguró que en ese sentido, “gravar las pensiones es incidir en la calidad de vida de los adultos, más en un momento vulnerable de su vida”.



Ganancias ocasionales



Con este cambio también se busca aumentar la tributación efectiva de las personas naturales es el de elevar el gravamen de las ganancias ocasionales, donde se cambian las tarifas de 10% (para herencias, donaciones y enajenación de activos) y rifas y loterías (20%) por las tasas marginales de la tabla general.



De acuerdo con González, las ganancias ocasionales “pasarían a sumarse al resto de los ingresos que percibe la persona natural”, que pueden ser por trabajo, financieros, dividendos, etc., y estos se consolidan en una sola suma a la cual se aplicarán las tarifas del impuesto.



“El efecto práctico será que la nueva tasa de tributación de ganancias ocasionales estará atada a la que sea la tarifa de cada contribuyente, en relación con sus ingresos totales”, aclaró la experta.



Dividendo y patrimonio



Por otro lado, está también un cambio en la tasa de 10% en los dividendos, por las tarifas marginales de la tabla general que propone la reforma.



“Si la reforma se aprueba, de acuerdo con el texto del proyecto, una parte de la renta estará gravada doblemente, primero en cabeza de la sociedad a la tasa del 35% y posteriormente en cabeza de la persona natural, a la tarifa individual de tributación de la persona natural como un ingreso más en la depuración ordinaria de su renta”, cuestionó al respecto Ruiz, quien dijo que esto podría implicar un doble pago de los contribuyentes.



Finalmente, otro de los cambios que tocan directamente a las personas naturales es el incremento la tasa individual de tributación de estas a través del impuesto al patrimonio, con una tarifa permanente a partir de los $2.736 millones (72.000 UVT). Desde este monto hasta a $4.636 millones sería 0,5% y sobre esta sería de 1%.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE