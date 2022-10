Reforma tributaria de Petro, aprobada en primer debate en el Congreso

Tras la votación de un primer bloque de 25 artículos en el proyecto de reforma tributaria, aquellos que no tenían proposición o que se buscaba eliminar del texto, las comisiones terceras de Senado y Cámara aprobaron también otros dos bloques. Con lo que quedaron aprobados 94 artículos.



En primera instancia, se aprobó el 26 % del proyecto. Los primeros, los que eran sin proposición, fueron cuatro artículos: el 7, 28, 60 y 68.

Para eliminar se tenían 21 artículos, que correspondían a los artículos 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 66, Entre este grupo se encontraban los artículos que proponían una tarifa de 10 % adicional para las exportaciones de carbón, petróleo y oro. Y también aquellos que proponían una unificación cedular de los ingresos.

El segundo grupo de artículos, según dieron a conocer los coordinadores y ponentes, recibió más de 1.000 proposiciones y para ello se propuso que se mantengan como constancias para el debate en la plenaria. Estos artículos corresponden a los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 74, 84, 85 y 95.

Congreso. Mauricio Moreno

La comisión tercera de la Cámara registró 24 votos por el 'sí', y cero por el 'no', para que las proposiciones radicadas, las cuales no tienen por ahora aval del Gobierno, quedaran como constancias para el debate en plenaria. En la comisión tercera del Senado fueron 13 votos por el 'no', y 1 por el 'sí'.

Seguido a esto, se votó también un grupo de 22 puntos nuevos, que correspondían a los artículos 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94.

En la comisión tercera de Cámara se aprobaron todos los artículos nuevos, con 23 por el 'sí' y cero por el 'no', mientras que en la comisión tercera de Senado fueron 13 votos por el 'sí' y uno por el 'no'.

Los últimos artículos en aprobarse fueron el 22, que se votó de forma independiente, y el 96, correspondiente a las vigencias y derogatorias. En particular, este punto de la ponencia recibió cerca de 100 proposiciones radicadas.



