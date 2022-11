La devaluación le restaría al recaudo de la tributaria, según la Anif

Si bien el Congreso de la República ya le dio su visto bueno a la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, y con esta se esperan recaudos estimados de $20 billones anuales, el centro de estudios económicos Anif asegura que la devaluación que ha experimentado el peso colombiano en los últimos meses podría restarle recursos a la Nación.



"La devaluación desde junio ha sido de 29%. Los cálculos que tenemos es que el año entrante se ‘coma’ casi $3 billones de lo que va a recaudar la reforma tributaria, que es más o menos cercano a 15%. A partir de 2024 sí se puede comer un poco más, $4,5 billones, que ya es un nivel cercano al 20% de la reforma", aseguró Mauricio Santamaría, presidente de Anif.



Esto, por el efecto que ha tenido la subida del dólar en el encarecimiento de la deuda externa colombiana. Según con cifras revisadas por Anif, de mayo a septiembre de este año la deuda externa ha tenido un incremento estimado de $10 billones, y se calcula que $8,9 billones son consecuencia directa de la devaluación.



“Si se ve la devaluación en todo el año, y miramos todos los países emergentes, a Colombia no le va mal, pero si se mira desde junio, Colombia es el más devaluado, estamos en el nivel de Argentina”, aseguró el economista, quien atribuyó esta situación a los mensajes que está enviando el gobierno a los inversionistas y al mercado.



También agregó que una de las inversiones más atractivas que tienen los inversionistas para sus ahorros o depósitos es la deuda que emiten los países, pero cuando se genera incertidumbre comienzan a vender los bonos de deuda que generan más inquietud, y eso es lo que está pasando en Colombia según el experto.



“Cuando todos los días un ministro dice algo diferente, y manifiestan que se va a acabar con el petróleo, o que tenemos el peor sistema de salud del mundo y vamos a acabar la inversión, los mercados se asustan”, dijo el presidente del centro de estudios económicos.



Pero este, aseguró, no es el único riesgo que vendrá para el próximo año, pues según Santamaría, la inflación también se va a comer otro pedazo de la reforma por cuenta de la devaluación. De acuerdo con Anif, el Costo de la canasta básica podría incrementarse en 3,6% solo por efecto de la devaluación, y enfatizó que esto afecta sobre todo a los más pobres.



El presidente de Anif calificó como "desafortunada" la situación, y aseguró que aunque la tasa de cambio comience a bajar, no se prevé cambios en el panorama.



En relación con la reforma aprobada ante el Congreso, Anif mencionó que si bien la estructura de recaudo para personas naturales aumenta el monto gravable, la reforma no amplía la base de personas naturales que declaran y pagan renta.



Esto, según dijo, podría mejorarse. “Con tarifas efectivas menores al 1% en los primeros tramos de ingreso tendríamos una base más amplía y el grueso del recaudo no recaería sobre pocos”, propuso.



También cuestionó que la tasa de tributación para personas jurídicas en Colombia es de las más altas si se compara con otros países del mundo, y que la reforma recae especialmente en el sector extractivo, que es el principal generador de divisas en el país, y del cual depende la sostenibilidad del déficit externo.

