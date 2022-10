Tributaria: se cae el impuesto a las pensiones y más anuncios de Petro

El presidente Gustavo Petro acaba de concluir una reunión con los ponentes de la reforma tributaria en la Casa de Nariño.



Tras el encuentro, el jefe de Estado dio una declaración sobre lo que viene para este proyecto que, según el Gobierno Nacional, es importante para que haya más igualdad en Colombia. Y anunció que se cayó el impuesto a las pensiones.

"Hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido en las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las prensiones. Segundo aspecto: modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes público de propiedad de la Nación", afirmó el jefe de Estado desde la Casa de Nariño.



Sobre el último aspecto, Petro explicó que se mantiene que las regalías de todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta "por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo son propiedad de la Nación, son propiedad pública, del pueblo colombiano (...). La Nación tiene derecho a unas regalías".



"La sobretasa al sector petrolero y carbonero dependerá del precio internacional del petróleo y del carbón", agregó Petro.

​

Según el Presidente, la semana entrante comenzará la aprobación final de la ponencia y espera que la semana del 7 de noviembre comiencen los debates del proyecto en las plenarias de Senado y Cámara.



"La reforma tributaria como tal, su filosofía central, consiste en dos aspectos: uno, aumentar la capacidad de paso del país, su capacidad para pagar sus compromisos internacionales que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años. Y dos, para aumentar la justicia social en Colombia. Por eso, los impuestos que aquí se han modificado tienen que ver con las capas de mayores impuestos de la sociedad colombiana y no afecta a la mayoría de los colombianos", aseveró el mandatario.



Agregó que justicia social y capacidad de pago son temas centrales para la coyuntura económica y social que tiene el país en este momento.



"Son las dos medidas que se han tomado, la ponencia se acabará de construir el día martes, miércoles, y tendremos el último debate". Y sentenció que el recaudo será alrededor de 20 billones de pesos.



En los últimos días los partidos Liberal, Conservador y 'la U', que son aliados del Gobierno en el Congreso, han expresado preocupaciones sobre algunos puntos de la reforma.



De hecho, el expresidente Cesar Gaviria, jefe del Partido Liberal, ha dicho que él "no votaría" el proyecto y ha pedido que sean al menos 13 billones de recaudo y no 21 como lo pretende el Gobierno.



Incluso, en la tarde de este martes la bancada liberal se reúne en el Hotel de La Opera, en el Centro de Bogotá, para analizar algunas de sus posturas frente a los proyectos impulsados por el Ejecutivo.