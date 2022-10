Primer ‘round’ de la tributaria: ganadores, perdedores y lo aprobado

Las comisiones terceras de Senado y Cámara debatieron por primera vez este jueves el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la cual vio la luz verde en su primer filtro en el Legislativo en solo un día de debate.



(Abecé: los puntos clave de la tributaria aprobada en primer debate).

La ponencia, compuesta por 96 artículos, fue votada en tres grandes bloques, y fueron sometidos de forma individual dos artículos. Vale mencionar que esta fue radicada este lunes en horas de la noche, y contiene varios cambios importantes frente al proyecto original.



En primer lugar, ya no busca $25 billones, sino $22 billones, se acogieron algunas modificaciones en relación con el impuesto a los dividendos, al patrimonio, y también se aprobaron sobretasas al sector financiero, minero energético y a las hidroeléctricas, entre algunos de los temas más sonados.



La jornada estuvo marcada por varios desencuentros entre los partidos de gobierno y la oposición. Mientras que desde el Centro Democrático se habló de un ‘pupitrazo’, los congresistas del Partido Cambio Radical prefirieron retirarse y no votar, y argumentaron que el Gobierno no tuvo en consideración una serie de propuestas que la bancada presentó el mes pasado.



(Reacciones tras la aprobación de la tributaria en primer debate).



Las votaciones



La discusión inició desde primeras horas de la mañana, y tras la deliberación en torno a los impedimentos, se votó primero una ponencia negativa, radicada por la oposición desde el Centro Democrático, de autoría del senador Miguel Uribe y el representante Óscar Darío Pérez. Esta no fue aprobada por el recinto. Entre los primeros artículos que se votaron estaban aquellos que no tenían proposiciones, como eran los art. 7, art. 28, el art. 60, que establece la estimación de costos para el impuesto de renta de personas naturales, y el art. 68, que propone que se realice análisis estadístico con enfoque de género en relación con la información tributaria, para reducir inequidades.



De igual manera, se votaron en este mismo bloque 21 artículos que venían como una propuesta de eliminación en la ponencia. Estos eran los art: 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 66. Entre estos figuran aquellos con los que se proponía en el proyecto original la tasa de 10% para las exportaciones extraordinarias de carbón, petróleo y oro. Y también los que proponían una unificación cedular de los ingresos.



El segundo grupo que se votó fue el de los artículos que tenían proposiciones, que fueron 47. Según confirmaron los coordinadores y ponentes del proyecto, fueron recibidas más de 1.000 peticiones para esta ponencia, pero estas quedarán como constancias para el debate en las plenarias de Senado y Cámara.



(Tributaria: lo que viene para el proyecto tras su primera aprobación).



Entre estos artículos se destacan algunos como los artículos 2 al 6, referentes al impuesto de la renta y sus complementarios. Entre este grupo de artículos que se aprobaron como venían en la ponencia, pero que en plenaria deberán discutir varias propuestas para que sean modificados están los art. 9 al 12, relacionados con el impuesto de renta, y los relacionados con las ganancias ocasionales, como el 13 y los art. entre el 15 y el 19.



También se aprobaron bajo este criterio la mayoría de los artículos relacionados con el impuesto al patrimonio (art. 20, 21, 23, 24, 25 y 26), y el 27, con relación al régimen simple. También entraron en este grupo los puntos referentes a los impuestos ambientales (carbono y bolsas plásticas) y los de alimentos y bebidas ultraprocesados, entre otros.



El tercer grupo, compuesto por 22 artículos, fueron los que ingresaron como nuevos a la ponencia. Entre ellos figuran algunos como los que rigen las propuestas de nuevas tarifas para los dividendos (art. 69, 70 y 71 de la ponencia), el que fija nuevas tarifas (25%) para las ganancias ocasionales de rifas y loterías, y también una serie de artículos que fortalecen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), e incluso se propone un aumento en su planta de personal.



De forma independiente se votaron dos artículos, el 22, sobre la determinación de la base gravable del impuesto al patrimonio, y el último artículo, el 96, referente a las vigencias y derogatorias. Este artículo recibió más de 100 proposiciones, que también quedaron como constancias para la discusión en plenarias.



“Quiero agradecer en nombre del gobierno a las comisiones la aprobación de este proyecto en primer debate, que es muy significativo para los programas del gobierno. Este proyecto ha sido objeto de un amplísimo debate, nos hemos sentado horas a discutir el proyecto, y también se han sentado con los parlamentarios los gremios y otros actores sociales”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al término del debate. El Gobierno ha destacado que se dieron más de 300 horas de reuniones.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO