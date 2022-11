Reforma tributaria: abecé de la ponencia que se debatirá en plenarias

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro se alista para su último filtro antes de convertirse en ley de la República: el debate en plenarias de la Cámara y el Senado.



(Lea: Reforma tributaria: zonas francas tendrán sistema mixto de tributación).

El texto, radicado en la noche del lunes, llegó a su segundo debate en el Congreso con 90 artículos, y se espera que sea sometido a votación a partir de este miércoles por las células legislativas. De estos puntos, 17 son elementos nuevos en relación con el texto aprobado por las comisiones terceras.



El proyecto conservó algunas medidas que ya se habían acordado en primer debate, como son, en el caso de las personas naturales, una tarifa entre 0% y 20% para el impuesto a los dividendos, pero con la posibilidad de deducir hasta 19%; o en el impuesto al patrimonio una tarifa de hasta 1,5% cuando supere los $10.000 millones.



Si bien para segundo debate son pocas las modificaciones del articulado, es por el lado corporativo por donde llegó la mayoría de los ajustes. Si bien se mantiene la sobretasa de 5 puntos porcentuales (pps) al sector financiero, se determinó que 3 pps de este recaudo se destine directamente a la red de vías terciarias.



(Además: Cambios en la tributaria siguen sin convencer a industria del plástico).



El mayor cambio en el texto está dado por el lado de la sobretasa a las empresas de hidrocarburos, que estará ligada a los precios internacionales. Según quedó definida en la ponencia, cuando el precio del petróleo y el carbón superen el promedio de los últimos 10 años, las empresas petroleras verán un aumento en la tarifa de renta que puede llegar hasta 15%, mientras que en las de carbón la sobretasa llegaría hasta 10%.



El articulado incluye también un cambio referente a al tope los pequeños productores que no serán responsables del impuesto a los alimentos ultraprocesados, que pasó de ingresos brutos por 3.000 UVT ($114 millones ) a 10.000 UVT ($380 millones).



Además, en los artículos nuevos del proyecto están también algunas novedades, como la determinación de las condiciones de cárcel para evasores, la aplicación del mecanismo de pago de obras por impuestos en el Distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura y un cambio en la base gravable de juegos de azar que incluye a las máquinas tragamonedas.



Marc Hofstetter, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, aseguró que lo bueno de la reforma es que sube el recaudo en un momento en que no hacerlo resultaría ‘fatal’, se ajustan impuestos a las personas naturales que tenían excesivos descuentos, hay mejores impuestos al carbono y una primera pincelada de impuestos saludables.



“Lo malo es que no se aprovechó para bajar impuestos corporativos que en Colombia son excesivos y de hecho se le cargó aún más la mano a ese sector. Lo peor es el cinismo de retirar el impuesto a las pensiones altas que a mi modo de ver mata la legitimidad del esfuerzo: pagarán más los que tienen menos”, dijo el académico sobre el proyecto.



Anwar Rodriguez, vicepresidente de Anif, señaló que con los ajustes que se han hecho a la reforma frente al proyecto original se redujo de forma importante el recaudo, y mencionó que “cerca de la mitad del recaudo proviene de las empresas del sector minero energético, y esa es una de las principales preocupaciones que quedan. El tratamiento diferencial que se le da a las empresas de este sector generan un desincentivo importante para un sector que de entrada es fuente principal de divisas en el país”.



(Siga leyendo: Qué cambios tiene la reforma tributaria para el segundo debate).



El vocero del centro de estudios económicos también cuestionó que la reforma eliminó para su segundo debate el impuesto a las pensiones altas, y aseguró que esta era una medida progresiva en materia de impuestos.

PORTAFOLIO