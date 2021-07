Turismo y restaurantes piden que con tributaria les extiendan ayudas

El pasado 20 de julio el Gobierno radicó el nuevo proyecto de reforma tributaria que ha desatado diversas opiniones en el turismo, ya que a pesar de incluir tres artículos que benefician al sector, muchos piensan que se obviaron otros que se establecieron en 2020, en la sancionada Ley 2068, para ayudar a la industria.



De acuerdo con el texto proyecto de ‘Inversión Social’, la suspensión temporal del pago de la sobretasa a la energía, la exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo y la extensión del plazo para renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) irían hasta el 31 de diciembre de 2022, un año más de lo pactado en la actualidad.



(Vea: Al país le entrarían $650.000 millones por austeridad, en el 2022).



No obstante, no hay mención sobre medidas como la tarifa de 0% en el impuesto al consumo para bares y restaurantes, la exclusión de IVA sobre ventas de alimentos en contratos de franquicia y la reducción al 5 % de la tarifa de IVA para los tiquetes aéreos de pasajeros.



“En la reforma no vimos que se hablara sobre un año más de exención de Impoconsumo, o de IVA para restaurantes. Esto nos preocupa porque ese alivio ha sido vital para que las empresas resistan el golpe de la pandemia. Extenderlo sería ayudar a recuperar los 230.000 empleos que se perdieron”, comentó Guillermo Gómez, presidente de Acodres.



En esta línea, Adriana Plata, la presidenta ejecutiva Nacional de Asobares, expresó que además del impoconsumo, la exclusión del IVA para las franquicias, y los estímulos tributarios territoriales también son fundamentales para bares y gastrobares en el país.



(Vea: Plan antievasión, uno de los pilares de la tributaria 2.0).



Y es que vale destacar que, con corte al 31 de diciembre del año pasado, el 29 % (19.382 unidades) de las empresas y personas naturales a nivel nacional de las actividades de bares y restaurantes cancelaron su matrícula comercial en las Cámaras de Comercio de su jurisdicción.



Sobre el punto del Impoconsumo, Cotelco apunta que siempre ha generado complicaciones para los hoteles en términos de facturación, ya que el impuesto se debe cobrar en los restaurantes, pero en los servicios a la habitación no, lo que representa una dificultad para el establecimiento.



“Esperábamos que este beneficio se mantuviera de forma permanente, ya que representa un alivio para la hotelería”, dice.

El sector hotelero también espera ayudas. Cortesía

Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, la disminución de ingresos del sector hotelero fue cercana a los $10 billones, representados en la no venta de los servicios y complementarios.



No obstante, Patricia Lastra, directora ejecutiva nacional de Cotelco, dice que la hotelería recibió con beneplácito los anuncios del Gobierno en la nueva reforma, pues son esenciales para las empresas.



(Vea: Austeridad y gasto público: apretar el cinturón para aumentar ahorros).



Y, asimismo, del lado de las agencias de viaje, Paula Cortés, la presidenta Ejecutiva de Anato, hizo énfasis en que la reiterada solicitud sobre la ampliación de vigencia de los subsidios a la nómina fue incluida hasta diciembre de 2021, siendo esto una gran ayuda.



LA AVIACIÓN



El nuevo proyecto de reforma tributaria tampoco hace mención a temas relacionados con la ampliación de beneficios para el sector aeronáutico, que también se incluyeron en la Ley de Turismo (2068 de 2020).



Aquí es importante mencionar que el decreto legislativo del 15 de abril de 2020, en sus artículos 12 y 13, redujo del 19 % al 5 % tanto el IVA de los combustibles del sector aéreo, como el de los tiquetes, hasta el 31 de diciembre de este año.



Más adelante, sin embargo, con la Ley de turismo el beneficio fue extendido, pero solo para los tiquetes, hasta diciembre 2022.



(Vea: Los beneficios que recibiría el sector turístico con la tributaria 2.0).



“Lo que va a pasar el año entrante es que los tiquetes van a estar al 5%, pero el combustible al 19 %. Entonces cuando uno recauda el 5%, pero le toca pagar el 19%, no alcanza para cubrir los costos”, comentó Andrés Uribe, country manager de Iata para Colombia.



Sobre el combustible, agregó que en la pasada reforma, el de los aviones fue el único que quedó al 19 %, mientras que diésel y gasolina están en el 5 %. “Ahí tenemos una dificultad porque en este momento no es extraño para nadie que los aviones compiten con los buses, inclusive las tarifas son muy parecidas”.

Los tiquetes para viajes aéreos mantienen un IVA del 5 %. iStock

Para esta industria, ambos beneficios deberían mantenerse, por lo menos, hasta el año proyectado de recuperación del sector: 2024.



PROYECTOS DE CONGRESISTAS



Teniendo en cuenta los artículos que hicieron falta en la nueva reforma, un grupo de congresistas radicó por su parte un proyecto con el fin de prorrogar los beneficios a sectores que no los vieron expresados allí.



(Vea: ¿Por qué se necesitaría otra tributaria en 2022? Anif da sus razones).



Así, la exención transitoria del pago de la sobretasa al sector eléctrico, la redu- cción al 5% de la tarifa de IVA para los tiquetes aéreos de pasajeros; la exención transitoria de IVA para los servicios de hotelería y turismo, la exclusión del IVA en la comercialización de artesanías; la tarifa de 0% en el impuesto al consumo para bares y restaurantes; la exclusión de IVA sobre ventas de alimentos en franquicia y el beneficio para la renovación del RNT se plantearían hasta 2022.



MARÍA CAMILA PÉREZ GODOY

Periodista Portafolio