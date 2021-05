Tributaria 2.0 y reactivación: las salidas tras la rebaja de nota

Archivo particular

Las manifestaciones en el país comenzaron el pasado 28 de abril y todavía no han llegado a acuerdos.

Colombia recibió la noticia de que la firma calificadora de riesgo, Standard and Poor’s, le rebajó la nota de BBB- a BB+, con perspectiva estable, al país. Con el anuncio, que ha generado varias reacciones, la pregunta que queda es cuáles son los caminos para recuperar la confianza y una de las principales respuestas es acelerar las reformas estructurales.



Precisamente, la calificadora de riesgo argumentó que “las bajas de calificación se dan tras el retiro de una reforma fiscal presentada al Congreso, que en un contexto de altas presiones de gasto, deriva en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal, luego de un reciente y marcado deterioro”, detalló la firma calificadora.



Con la decisión se espera que “las tasas de los TES de largo plazo aumenten entre 25 y 56 puntos básicos en los próximos días. Dependiendo de la evolución en el frente local, luego podrían corregir a la baja”, explican José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana y Julio Romero, economista jefe de la misma organización.



Y pese a los efectos que ya se están viendo en el alza del dólar y un posible aumento de las tasas de interés para Colombia, los analistas apuntan a que el efecto en los mercados podría ser temporal.



“Esperamos una acción de precio negativa en los mercados financieros, pero creemos que debería ser de corta duración, ya que durante mucho tiempo hemos argumentado que los mercados han estado fijando un precio, con una probabilidad muy alta, de una rebaja a alto rendimiento durante bastante tiempo”, detalla Andrés Pardo, estratega jefe para Latinoamérica de XP Investments.



LAS SALIDAS



En medio de que una de las tres calificadoras clave le bajara el grado de inversión a Colombia, los analistas explican que es fundamental que se tramiten las reformas estructurales, se impulse la reactivación y se logren pronto consensos con el Comité de Paro.



Para Carlos Sepúlveda, decano de economía de la U. del Rosario, “lo que queda es trabajar para llegar a acuerdos que nos permitan despejar el panorama fiscal. Concretar propuestas sobre eficiencia de gasto e identificación de fuentes de ingreso adicionales, que permitan en el corto plazo reducir el déficit fiscal. Por otro lado insistir en un diálogo sobre reformas estructurales que lleve a una sostenibilidad de largo plazo”.



En esa misma línea, Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, apunta que “lo que se necesita son reformas estructurales, como la tributaria o pensional, y eso es lo que va a generar que podamos ajustar poco a poco nuestro hueco fiscal. Eso sí, la nueva reforma que se está discutiendo es temporal y la próxima administración tiene que hacer otra”.



Ahora bien, como lo planteó S&P en sus comentario cuando hizo el anuncio de la rebaja de la nota, otro de los puntos que necesita resolver pronto Colombia es lo relacionado con el paro, que puede traer consecuencias negativas para el ritmo de reactivación del país.



“Las perspectivas de reformas estructurales sustanciales son bajas a corto plazo, dadas las protestas en curso y la proximidad de las elecciones. La pandemia de covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década. Además, como en muchos otros países emergentes, la pandemia mostró la debilidad sustancial de las redes de cobertura social del país”, dijo S&P.



Por eso es que, los analistas apuntan a que será clave solucionar la situación relacionada con el paro y volver a impulsar la reactivación, con el fin de evitar que otra calificadora también decida bajar el grado a Colombia, lo que podría traer peores consecuencias para la inversión y el encarecimiento de los créditos.



De hecho, en un análisis JP Morgan apuntó que podría ser probable que Fitch sea la siguiente calificadora en rebajar la nota, si no se toman acciones concretas en el corto plazo, debido a que esta firma podría reunirse a revisar la situación del país en los próximos meses.



“Si el Gobierno no presenta una reforma o la economía se frena de manera prolongada por las jornadas de protestas y bloqueos, es probable que Fitch y/o Moody’s también rebajen la calificación del país, lo que nos llevaría a perder el grado de inversión”, apuntó Corficolombiana.



Mientras tanto, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, explicó el Gobierno está dispuesto a buscar salidas para lograr una estabilidad de las finanzas públicas y mantener un paquete social para los más vulnerables.



ACADÉMICOS PROPONEN HOJA DE RUTA



En medio de la discusión para una reforma tributaria 2.0, algunas de las principales universidades del país plantearon una hoja de ruta para que el país recaude $20 billones al año.



Se trata de las universidades del Rosario, Externado, Javeriana, Andes y la Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Fescol), quienes plantearon algunas iniciativas permanentes, con las que no se tocaría el IVA ni a las personas naturales ni pensionados que ganen menos de $6 millones al año.



Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “es una propuesta de reforma tributaria progresiva” .



Según los académicos, habría más impuestos para el 1% de personas más ricas; se gravarían los dividendos y ganancias ocasionales, igual que se hace con el trabajo.



En el caso de las empresas, se lograrían recaudar $0,66 billones por la eliminación de tarifas especiales de impuestode renta a zonas francas y otras tarifas especiales; otros $2,14 billones por eliminación de rentas exentas en el impuesto de renta a empresas y $5,36 billones por eliminación del descuento del ICA.



A eso se le suma iniciativas para reducir la elusión y la evasión, a través de las cuales se lograrían tener recursos adicionales.