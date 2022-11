Tributaria: ajustes recomendados para aportes de minero-energéticos

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) dio a conocer los resultados de un estudio que realizó, llamado 'Efectos económicos del impacto de la reforma tributaria sobre el sector minero-energético'.

La conclusión principal del centro de estudios es que el proyecto tributario del gobierno de Gustavo Petro "pone en riesgo la inversión en el sector minero-energético, afectando el crecimiento, el empleo y los recursos de regalías de las regiones".

Por tal motivo y entendiendo "la necesidad de un mayor recaudo fiscal, focalizado en un sector que ha tenido ingresos extraordinarios por el aumento en el precio de las materias primas y que puede hacer un aporte adicional en esta coyuntura", Fedesarrollo sugirió tres ajustes al proyecto:

1. Mantener la deducción de las regalías para propósitos del pago en el impuesto de renta. Técnicamente, las regalías no son un ingreso para las empresas del sector, son una contraprestación al estado por la explotación de los recursos naturales no renovables. Por lo tanto, las regalías no deben aumentar la renta líquida ordinaria de las empresas en el momento del cálculo del impuesto de renta: si se contabilizan como ingreso, también se debe permitir su deducción como un costo

de producción.



2. Introducir una sobretasa en el impuesto de renta para el sector minero-energético de 5 puntos porcentuales por 4 años. Una sobretasa de renta de 10 o 15 puntos porcentuales es excesivamente alta, con efectos negativos grandes en el costo de uso del capital, la producción y los recursos de regalías para las regiones. Por el contrario, una sobretasa de renta de 5 puntos transitoria permitiría continuar incentivando las necesarias inversiones en el sector.



3. Permitir la deducción del impuesto pagado en cabeza de la sociedad para propósitos del impuesto a los dividendos. Esta medida movería la tributación colombiana hacia un esquema integrado de tributación sociedad-socio eliminando el problema actual de doble tributación, que se agrava con la subida de la tarifa máxima del 10% al 20%.

PORTAFOLIO