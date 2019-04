Regalías por $10 billones quedaron sin ser ejecutadas

El presupuesto bienal de regalías que se aprobó el año pasado llegó a una cifra histórica de $24,4 billones para el periodo 2019 - 2020, eso sin contar que la cifra ‘real’ para ambos años será $10 billones superior.



Este ajuste –que representa un punto del producto interno bruto (PIB) del país– llevará a que las rentas para proyectos financiados vía el Sistema General de Regalías (SGR) superen los $34 billones, según el Decreto 606 del Ministerio de Hacienda, entidad que hizo el cierre fiscal y ajustó la cifra.

Según la norma, estos recursos provienen del presupuesto bienal 2017 - 2018 del SGR, que no se ejecutó en su momento y por lo cual en varias ocasiones distintos gobiernos han intentado reformar el sistema de asignación de estos recursos, tras la última reforma del 2011.



La pasada administración, y la actual, no son la excepción. En su momento, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó una reforma profunda al SGR, que buscaba –entre otras cosas– profundizar el desarrollo regional, con base en el fondo de ciencia, tecnología e innovación, que hoy por hoy recibe una tajada de las regalías.



Esta iniciativa, no obstante, fue retirada por el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su colega, María Fernanda Suárez, ministra de Minas, radicó hace unas semanas su propia reforma al SGR, pero cuyo foco está específicamente en aumentar entre 30% y 50% las apropiaciones de regalías para las regiones productoras de minerales y petróleo.



No obstante, expertos del sector aseguran que este ajuste sería un ‘saludo a la bandera’, y no serviría para atacar el problema de fondo, que consideran, es la mala estructura del sistema.



REFORMA NECESARIA



Según Amylkar Acosta, exministro de Minas, es vital que el país le dé un vuelco a la forma de trabajo de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), que, en últimas, son los que le dan vía libre a los recursos y eligen los proyectos ‘ganadores’.



El también exdirectivo de la Federación de Departamentos escribió hace unos días en una columna, que el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, “en lugar de aprovechar la oportunidad para enderezar los entuertos de los Ocad y su funcionamiento, reflejados en la baja ejecución de sus recursos, lo que busca es recentralizar aún más su manejo”.



Por su parte, el exministro Cárdenas fue más allá y opinó hace poco, en su columna en El Tiempo, que el SGR “debería asumir algunos programas que hoy están a cargo del área deficitaria (refiriéndose el déficit del Gobierno Nacional). En concreto, el SGR debería pagar ciertas inversiones que son eminentemente territoriales y hoy corren por cuenta del Gobierno. Un buen ejemplo es el llamado PAE o Plan de Alimentación Escolar, que tiene un costo anual de $ 1,1 billones. Pero hay muchos más, como las universidades y la atención a la primera infancia, entre otros”.



Y aunque muchos economistas consideran peligroso que gastos recurrentes sean cubiertos con estas rentas, para Cárdenas estas preocupaciones son infundadas: “Primero, porque en la distribución de las regalías se puede establecer que estos programas tengan un tope (digamos de $3 billones al año) y sean los primeros en recibir recursos, lo cual asegura que siempre tendrán financiamiento. Segundo, porque con mayor nutrición, educación y salud se construye capital humano, que es una buena forma de invertir los recursos de las industrias extractivas”, concluyó.



No obstante, estos cambios que propone el exfuncionario requerirían que se tramite en el Congreso una reforma constitucional, lo cual implica que la iniciativa dé dos vueltas en el capitolio y, de paso, reciba mayorías políticas.



Además, como se mencionó previamente, el Gobierno acaba de presentar un proyecto de acto legislativo para reorganizar las asignaciones que da el presupuesto bianual de regalías, de tal modo que se beneficien más los departamentos y municipios productores, no solo de petróleo y minería, sino aquellos que tengan puertos marítimos y fluviales.