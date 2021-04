'Regasificadora del Pacífico es ineficiente y riesgosa para el país'

La expansión del sistema de gas del país basada en la nueva Planta de Regasificación del Pacífico con las obras conexas del gasoducto Buenaventura-Yumbo y la bidireccionalidad Yumbo-Mariquita, por un costo estimado de US$1.000 millones, no es la solución óptima al problema de posible desabastecimiento de la oferta de gas natural identificado por la Upme, advirtió la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, al subrayar que, por el contrario sería ineficiente, costosa y riesgosa para el país.



Por esta razón, el gremio ha propuesto otras opciones que permiten garantizar la atención de la demanda, mientras se definen las posibilidades de nuevas fuentes nacionales de gas natural, en particular de los yacimientos costa afuera y en un futuro los Yacimientos No Convencionales (YNC).



“El costo de este proyecto explica el poco interés de inversionistas en financiar el mismo, sobre el cual, los productores de gas natural en Colombia observan que su propia producción queda en desventaja frente a la importación de gas”, señaló el Ingeniero Ismael E. Arenas, presidente de ACIEM.



Arenas llamó la atención que los costos previstos de la Planta de Regasificación para asegurar el abastecimiento de gas natural, lo pagarán los usuarios del sector residencial (de todos los estratos sociales), industrial y comercial.



En el caso particular de la región del Valle del Cauca que hoy en día asume los mayores costos del gas en Colombia, tendría un incremento en el precio del gas que consume actualmente del orden de US$ 0.90 por millón de BTU



El líder gremial afirmó que la infraestructura de gas subutilizada en la Costa Atlántica, la cual podría aprovecharse para implementar una solución de importación de gas natural que pudiera ser de carácter temporal, en lugar de construir una nueva planta regasificadora en el Pacífico de carácter permanente.



“El país tiene hoy ya una capacidad de transporte de gas importado hacia el interior subutilizada, como la troncal Guajira-Barranca, la cual se encuentra conectada a cuatro puertos de alto calado entre Santa Marta y Riohacha. Si bien se reconoce el beneficio en confiabilidad de la Planta en el Pacífico, antes de construir esta nueva infraestructura, se debe priorizar la utilización del sistema existente, que a un mínimo costo marginal, podría garantizar el abastecimiento de gas al país con menor riesgo”, aseguró Arenas.



Agregó que, si se utilizara el sistema existente se tendrían otras ventajas internas puesto que el mercado de Gas Natural Licuado (LNG) en el Caribe tiene más fuentes de suministro; el precio es más bajo que en el Pacífico y además, es en el Caribe y el Medio Magdalena, donde se esperan nuevas fuentes nacionales de gas.



Adicionalmente, frente a la Planta de Regasificación del Pacífico, Ismael E. Arenas propuso: “Se podría pensar en dividir la licitación en dos componentes, el primero, la unidad Floating Storage Regasification Unit (FSRU) la cual podría ubicarse en el Caribe oriental acorde con la necesidad de su entrada en operación y en segundo lugar, el gasoducto Buenaventura-Yumbo.



“En caso de que las nuevas fuentes de producción de gas en Colombia no se concreten y sea necesario acudir a importaciones de más largo plazo de este energético, sería necesario incrementar las importaciones por el Caribe colombiano o gestionar las licencias para la construcción del gasoducto Buenaventura-Yumbo”, dijo.



Adicionalmente, el representante gremial explicó: “Si la opción de la Regasificadora del Pacífico resulta ser la más conveniente, se podría mover la FSRU a Buenaventura y construir la bidireccionalidad. Hoy la oferta mundial de estas unidades flotantes da gran flexibilidad a la contratación en la medida que se independice de la licitación de la construcción del gasoducto”: concluyó.



En calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional, el Presidente de ACIEM ofreció el concurso de la Asociación para contribuir al análisis de este tema con las demás entidades del Gobierno Nacional, los productores nacionales de gas natural y otros gremios del sector a fin de llegar a una solución que garantice el abastecimiento de este energético a los menores costos para los usuarios.



Arenas subrayó que, es necesario y conveniente identificar mayores reservas de gas natural y aumentar la producción nacional, así como articular el acceso al mercado internacional”: concluyó el presidente de ACIEM.