Aeropuerto El Dorado se mantendrá en 74 operaciones por hora para 2024

La Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil declaró la capacidad de operación horaria que tendrá el aeropuerto Internacional El Dorado para la temporada de verano del año 2024, que está comprendida entre el 31 de marzo y el 26 de octubre.



Según cuenta la entidad, esto hace parte de la estrategia de impulsar el desarrollo de los aeropuertos sociales en regiones "con gran potencial turístico", instaurado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



De igual manera, esto coincide con la creación del Sistema de Transporte Aéreo Social (Sitras), del cual harán parte la Nación y las entidades territoriales implementando "servicios de rutas aéreas sociales".



Así las cosas, la capacidad operacional de la principal terminal aérea del país se mantendrá en 74 operaciones por hora para la temporada anteriormente mencionada.



Según la Unidad Administrativa de la Aerocivil, luego de analizar el entorno operacional, se busca agilizar las operaciones sobre "rutas sociales y turísticas" priorizadas por el Gobierno para así llegar a una "eficiencia oparacional".



La entidad también explicó que "esta declaración contempla la asignación de slots para aviación regular, no regular, de aviación de Estado o de convergencia regional en cada una de las franjas horarias, sin perjuicio de la construcción de decisiones colaborativas en el entorno operacional".

Aeropuerto El Dorado. EL TIEMPO

Llegadas

Según la entidad, el número máximo de llegadas será de 34 operaciones por hora, las cuales se distribuirán así:



- Entre las 0:00 a. m. y las 4:59 a. m. UTC: 27 operaciones regulares, tres operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



- Entre las 5:00 a. m. y las 9:59 a. m. UTC: 10 operaciones regulares y dos operaciones no regulares, aviación de Estado a discreción de la gestión de afluencia de tránsito aéreo.



- Entre las 10:00 a. m. y las 10:59 a. m. UTC: 20 operaciones regulares y cuatro operaciones no regulares.



- Entre las 11:00 a. m. y las 2:59 p. m. UTC: 25 operaciones regulares, cinco operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



- Entre las 3:00 p. m. y las 5:59 p. m. UTC: 26 operaciones regulares, cuatro operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



- Entre las 6:00 p. m. y las 10:59 p. m. UTC: 25 operaciones regulares, cinco operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



- Entre las 11:00 p. m. y las 11:59 p. m. UTC: 27 operaciones regulares, tres operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



Vuelos iStock

Salidas

De igual manera, la entidad indicó que el número máximo de salidas será de 40 operaciones por hora, las cuales se distribuirán así:



- Entre las 0:00 a. m. y las 2:59 a. m. UTC: 30 operaciones regulares, seis operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



- Entre las 3:00 a. m. y las 4:59 a. m. UTC: 16 operaciones regulares y cuatro operaciones no regulares.



- Entre las 5:00 a. m. y las 9:59 a. m. UTC: 10 operaciones regulares y dos operaciones no regulares.



- Entre 10:00 a. m. y las 12:59 p. m. UTC: 30 operaciones regulares, cuatro operaciones no regulares y seis operaciones de aviación de Estado.



- Entre la 1:00 p. m. y las 11:59 p. m. UTC: 30 operaciones regulares, seis operaciones no regulares y cuatro operaciones de aviación de Estado.



La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil explicó que "esta declaración propende por la eficiencia, la convergencia regional, el turismo social, la conectividad y competitividad del Aeropuerto Internacional El Dorado, manteniendo los índices de puntualidad y niveles de servicio para el beneficio de los millones de pasajeros internacionales y domésticos que transitan por esta terminal".



PORTAFOLIO