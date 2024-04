La estrategia de Airbnb en la lucha contra explotación sexual de menores en Medellín

La Alcaldía de Medellín y directivos de la plataforma Airbnb firmaron un acuerdo para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y promover en la ciudad un turismo responsable, sostenible y familiar.

"Este convenio que firmamos hoy, este acuerdo de buena intención con Airbnb, es un paso más en la consolidación de Medellín como un gran destino turístico, pero de valor agregado, un turismo que sea responsable, sostenible y seguro", expresó el alcalde Federico Gutiérrez.



Este acuerdo se materializó luego de que se registraran en los últimos días en Medellín tres casos de abuso sexual infantil, entre ellos el del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien salió del país luego de ser hallado con dos menores de 12 y 13 años de edad en la habitación de un hotel.



Gutiérrez indicó que Medellín recibe millón y medio de turistas al año, la mitad de ellos extranjeros, y su propósito es "seguir creciendo", pero cambiando la "matriz turística". "Queremos turismo de valor agregado (...) no queremos y no toleramos a aquellos que vienen a temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, condenamos eso. No queremos ese turismo que venga a ver a nuestras mujeres como una mercancía, que vengan al tema de drogas", declaró el mandatario.



El alcalde explicó que el acuerdo firmado con Airbnb contempla cuatro áreas de cooperación, empezando por el intercambio de información "agregada, anonimizada" y métricas generales, con fines estadísticos e "insumo fundamental" para la secretaría de Turismo que acaba de crear.



"Esa información es muy importante para entender qué tipo de turista está viniendo a Medellín", sostuvo. Otra área que contempla el convenio es el entrenamiento de anfitriones de la plataforma para prevenir y combatir la trata de personas y explotación, lo mismo que capacitar a autoridades policiales y judiciales de Medellín, además de faciltar la entrega de información, la investigación y la judicialización, en caso de que se cometa un delito.



Por su parte, el gerente senior de asuntos públicos de Airbnb, Luis Masi, aseguró que la plataforma se "opone" y "condena" cualquier tipo de trata y de explotación, y destacó que con este tipo de comportamientos y casos como los reportados en Medellín tienen "cero tolerancia".



Sobre el acuerdo opinó: "estamos marcando el camino de una colaboración público-privada que queremos que sea un faro iluminador para América Latina, este es el comienzo de una estrategia conjunta que tiene como puntapié inicial las cuatro acciones concretas que destacó el alcalde".



Masi agregó que están "absolutamente comprometidos con la promoción del turismo sostenible, responsable, familiar".



Entre tanto, la gerente de alianzas globales de confianza y seguridad de Airbnb, Daniela Guzmán, precisó que la plataforma cuenta con un "canal de asistencia al vecino" para que los vecinos reporten sus "preocupaciones urgentes" sobre propiedades cercanas.



*Con información de EFE