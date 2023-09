Galán, Bolívar u Oviedo: quién ganaría en una segunda vuelta en Bogotá

¿Quién será el próximo alcalde de Bogotá, el segundo cargo político más importante de Colombia? Esa fue la pregunta que intentó resolver el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en un análisis que hizo en alianza con el diario EL TIEMPO y CM&.



Para ello, el CNC realizó un sondeo analizando escenarios de una segunda vuelta en la capital. En este ejercicio participaron 454 personas residentes en la capital, con un margen de error de 4,7 % y 95 % de confianza.



Los resultados

La encuesta enfrentó a Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, los candidatos entre quienes se definiría la Alcaldía, según este y otros sondeos.

En una segunda vuelta entre Galán y Bolívar, la victoria sería para el candidato del Nuevo Liberalismo: 52 % contra 29 %.

El voto en blanco obtuvo 4 % de intención, mientras que el 9 % no votaría por ninguno y el 6 % no sabía o no quiso responder.

Si la definición fuera entre Galán y Oviedo, el líder del Nuevo Liberalismo volvería a ganar: 50 % de votos contra 26 %.



En este caso, el voto en blanco tendría un 8 %, un 11 % no votaría por ninguno y el no sabe no responde obtuvo 5 %.

Finalmente, si la segunda vuelta fuera entre Bolívar y Oviedo, el vencedor sería el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): 44 % de los votos contra un 31 % del candidato del Pacto Histórico.



Vale la pena recordar que una reciente encuesta de la primera vuelta que publicó el diario EL TIEMPO se registró un empate técnico entre Bolívar y Oviedo (20 %y 17 %), "por lo que aún, según el CNC, no es claro quién de los dos sería el rival de Galán en una segunda vuelta".

Tenga en cuenta que la elección del próximo alcalde de Bogotá no necesitaría de una segunda vuelta si en la primera el ganador saca el 40 % de los votos y logra una ventaja de 10 puntos porcentuales (pps) sobre el segundo.

De necesitarse, el segundo 'round' entre los dos candidatos más votados en primera vuelta sería el 19 de noviembre.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bogotá.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

454 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 4.7 % y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Bogotá



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

3 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

22 al 25 de septiembre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

