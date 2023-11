Disidencia le pide $10.000 millones a alcalde por ejercer su cargo

El alcalde del municipio colombiano de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina, denunció que disidentes de las disueltas Farc le están cobrando 10.000 millones de pesos por "los años en función".



"Tengo una citación que se vence el día de mañana para hacer entrega de este recurso a este grupo al margen de la ley supuestamente por los años de Gobierno que he desarrollado en el municipio", dijo en una entrevista con la emisora Caracol Radio Molina, quien está exiliado por amenazas de las disidencias.



El cobro al funcionario lo está haciendo el Frente Miller Perdomo, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC. El documento en el que ese grupo armado le pide el dinero al alcalde dice que este tiene plazo para pagar hasta este 10 de noviembre.



"Es preocupante la situación, hemos llegado a estas alturas del partido en donde estos señores de las disidencias están actuando a diestra y siniestra en nuestros territorios", expresó Molina.



El funcionario detalló que la amenaza la recibió de un habitante de Cartagena del Chairá que le entregó un documento en el que estaba la "boleta de extorsión".



"La opción que he tomado como mandatario es no arrodillar la institucionalidad ante estos grupos al margen de la ley, no podemos legitimarlos (...) La vida de uno está en peligro. A mí el plazo se me cumple mañana", expresó.



El EMC, principal disidencia de las FARC, tiene desde el pasado 16 de octubre un cese el fuego bilateral con el Gobierno que se extenderá hasta finales de año como parte de una negociación de paz que el domingo declaró suspendida por 'el incumplimiento' por parte del Estado a los compromisos asumidos, según ese grupo armado.



EFE