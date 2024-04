Efectos de la propuesta de Antioquia para que regiones manejen sus ingresos por renta

Por medio de un referendo, cuyo comité promotor se lanzó ayer en Bogotá, las regiones buscarán nuevamente que se cambie la legislación nacional para tener autonomía y control en el manejo de sus rentas y finanzas, especialmente de todas aquellas que derivan de los impuestos.



De acuerdo con las mentes detrás de esta idea, la importancia de este cambio radica en que actualmente en el país hay una limitación en los ingresos de los departamentos por una alta dependencia de las transferencias de la Nación, lo que dificulta atender la necesidad y las exigencias del territorio.



Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, explicó que si bien son los territorios los generadores de la riqueza nacional, en muchas ocasiones no se traduce en riqueza para quienes la producen, ya que se ejecuta con criterios que generalmente no tienen en cuenta las necesidades de las regiones.



Rendón dijo que, por ejemplo, “de la totalidad del recaudo tributario de todo el país, la Nación se queda con el 85%, los municipios con una cifra cercana del 10 por ciento y los departamentos del 5%”, lo cual consideran injusto.



Es por esto que las autoridades regionales quieren que se acabe con lo que denominaron como un “centralismo asfixiante”, dejando que cada uno de los departamentos y municipios decida cómo usarán las rentas que sus territorios generan, para garantizar de esta forma que lleguen a las poblaciones más necesitadas.

“Con este referendo buscamos que se adicione un parágrafo al artículo 298 de la Carta, que estipule que los tributos directos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente a los Departamentos, teniendo en cuenta que ningún departamento podrá recibir una asignación inferior a la que ya venía recibiendo”, agregó Andrés Julián Rendón en charla con los medios.



Así mismo, agregó que hay que “reducir las inequidades, para movilizar el desarrollo socioeconómico desde los territorios, con rentas propias y robustas y entregarles a los departamentos una protección constitucional en las mismas”, razón por la cual dejan claro que necesitan decidir sobre los recursos y rentas que generan.



Si se tiene en cuenta que la propuesta de este Comité se centra en la renta y el patrimonio, en caso de aprobarse, esto dejaría en manos de las regiones el manejo del 50% del recaudo tributario del país. Este cálculo surge si se tiene en cuenta que el año pasado el recaudo de impuestos fue de $278,9 billones, de los cuales $147,2 corresponden al impuesto de renta (52,8%).



El Comité Promotor del Referendo por la autonomía fiscal de las regiones cuenta con una amplia representación de expertos y líderes de diversas áreas. Entre ellos, Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá y exdirector del Dane, y Juan Guillermo Zuluaga, exalcalde de Villavicencio y exministro de Defensa.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

También están Ana Lucía Villa, administradora de empresas con una sólida experiencia en el Ministerio de Hacienda y en la gestión fiscal de entidades territoriales, Carlos Cano Sanz, economista con experiencia ministerial y en el sector agrícola, y a Diego Santos Caballero, periodista y experto en comunicación digital, quienes aportan su expertise en áreas complementarias.



Así mismo, según el Gobernador de Antioquia, la participación de Guido Echeverri Piedrahita, político y exgobernador de Caldas, y de Vanessa Mendoza, líder social y exrepresentante a la Cámara, así como Juliana Castañeda brindan una perspectiva política y social importante.



“Esto no es un llamado ni a la federalización de Antioquia, que es una apreciación, además, bastante errónea, pero que es importante aclararla por cuenta, precisamente, de lo que mucho se dice equivocadamente alrededor de eso, ni tampoco es un llamado a la federalización del país. A mí en lo personal me gusta el federalismo, pero en Colombia ya ha habido suficiente violencia de cuenta esa discusión”, concluyó Rendón.



Con la conformación de este comité, el siguiente paso será la recolección de al menos 2 millones de firmas de ciudadanos colombianos que respalden la propuesta, las cuales deberán ser validadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar su autenticidad.

Pensar en todos

Para conocer un poco más sobre la pertinencia y necesidad de una iniciativa como esta, Portafolio habló con Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, quien señaló que esta es una propuesta que no se puede tomar a la ligera, ya que Colombia es un país diverso, hasta en sus características económicas, y esto no se puede ignorar.



“Es fundamental que se reduzca la brecha que existe actualmente entre departamentos y regiones. Entonces no tendría sentido una autonomía fiscal que llegara a los departamentos ricos, digamos Antioquia, Valle, Cundinamarca, Atlántico; y aumente las diferencias con respecto a los departamentos del Orinoco que es la Amazonía”, dijo.



Por su parte, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es necesario que en caso de materializarse esta iniciativa, las regiones deberían asumir muchos gastos de inversión que actualmente tiene la Nación.

Pago de impuestos iStock

“Notablemente ellos tendrían que asumir la responsabilidad del Sistema General de Participaciones, que son como unos $70 billones, y de los gastos de inversión, que eran 100 billones de pesos en el 2024”, explicó Pardo.



Estos analistas cerraron advirtiendo que también es necesario dejar claro cómo funcionará el papel de entidades como la Dian, si pasa este referendo.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio