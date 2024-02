Antioquia y Bogotá tienen el 38 % de los recursos en vilo del Presupuesto

En alerta se encuentran los gobiernos regionales tras las revelaciones hechas por Portafolio sobre los $13 billones del Presupuesto General de la Nación de 2024 que se encuentran en el aire, dejando sin asignación segura a más de 100 proyectos de infraestructura en el país.



Una revisión a los datos en poder de este medio, dejó claro que Antioquia, Cundinamarca, Santander, Cauca y Boyacá; son los cinco departamentos con mayores rubros de inversión en el aire, dentro de las cuatro entidades del Estado envueltas en esta polémica. Esto sin contar a Bogotá, que tiene en vilo varias iniciativas como la primera línea del metro.

Encabezando este listado aparece el departamento de Antioquia, con siete iniciativas en el Invías y ocho en la Agencia Nacional de Infraestructura, que en total suman $3,7 billones. Esta cifra asciende a $4,1 billones si se adicionan los recursos para el Metro Ligero de Medellín, obra que espera recibir este año $483.000 millones.



Para el caso de Cundinamarca, que tiene en vilo proyectos como el Regiotram o las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha, entre otras obras, los dineros que no aparecen registrados suman $1,1 billones. La cifra de Santander es de $1,4 billones, que dejaron en el aire iniciativas como la vía Sabana de Torres-Curumaní o el corredor entre Pamplona y Cúcuta.



Al pasar revista por Bogotá, únicamente los cuatro proyectos del Ministerio de Hacienda que tendrían impacto en la ciudad, por su cercanía con Cundinamarca y las obras que se desarrollarán en esta zona, la asignación pendiente es de $1,3 billones; los cuales se prevé usar en proyectos como el Metro de la capital o Transmilenio por la Calle 13.



Si bien para el caso de Cauca y Santander las asignaciones de cada una no supera el billón de pesos, no es menor decir que son más de 10 proyectos para cada una de estas regiones los que en este momento no cuentan con seguridad de que tendrán recursos este año, si se tiene en cuenta lo dicho por el Presupuesto General de la Nación para 2024.



En medio de toda la tensión generada por la incertidumbre que abrió el presupuesto en partidas globales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que no se puede jugar con el futuro de las regiones, ni llegar a los niveles de centralismo que está mostrando este Gobierno.



“¿Qué es lo que pretende el Gobierno Nacional con esto? Nunca había existido tal centralismo como el que estamos viendo, cuando la promesa era completamente diferente y era la descentralización de los recursos. ¿Dónde quedamos las regiones? Es que no es una limosna. Las regiones aportamos recursos al orden nacional. Es que desde las regiones va la plata”, afirmó el mandatario.



Federico Gutiérrez aseguró que esos recursos con los que se habían comprometido, como mínimo tienen que ser respetados y resaltó que esta es una petición no solo para Medellín sino para todas las regiones del país.



Fuentes del Gobierno le contaron a Portafolio que la crisis generada por esta polémica obligó a la realización ayer de un Consejo de Ministros en el que se trató únicamente el tema de las salidas a los líos en el Presupuesto y por ahora la solución que más toma fuerza es el decreto de yerros, con el que se discriminarían los proyectos que inicialmente fueron excluidos.



Presupuesto General de la Nación iStock

Esto mientras en el Congreso se estudian varios llamados a debate de control político.

Cabe resaltar que según el exministro y excandidato presidencial, Alejandro Gaviria, no se puede pasar por alto que en todo esto “parece haber un intento de priorización problemático que llevaría al incumplimiento de algunos compromisos del Estado colombiano, esto es, un intento de darle mayor poder discrecional al presidente de manera arbitraria, contra las normas”.



“Estamos ante una situación problemática. La intención de aumentar a la fuerza (contra las normas) el gasto discrecional es evidente. No sobra decir que esta intención tiene implicaciones políticas," agregó Gaviria.



La gravedad de esta situación ha llegado a tal punto que la Contraloría sostuvo que debe haber rigurosidad en el cumplimiento del Estatuto Presupuestal y el Estado está en la obligación de dar mayor claridad en rubros como las partidas globales, dejando implícita su destinación específica.



Este ente de control también hizo fuertes reparos a la ejecución presupuestal, señalando que “es crucial mejorar los procesos de estimación de los ingresos”, tal como advirtió en sus comentarios al Presupuesto de 2024, para evitar reprogramaciones que afectan la normal ejecución de los recursos públicos.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio